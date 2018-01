Klaffenbacher Lichtmess im Wasserschloß Klaffenbach

Jahr für Jahr erstrahlt das Wasserschloß Klaffenbach einzigartig im weihnachtlichen Lichterglanz. Am letzten Sonntag vor dem Lichtmessfest können sich die Besucher noch einmal vom Zauber der Weihnacht gefangen nehmen lassen und einen romantisch-feierlichen Ausklang der Weihnachtszeit im Wasserschloß erleben.



Gastgeberin Frederike Gräfin von Grünberg, alias Birgit Lehmann, führt die Gäste durch ein festlich-musikalisches Bühnenprogramm, welches um 17 Uhr im Schlosshof beginnt - u.a. mit dem Bergmannsorchester "Bernsdorfer Spätlese", den Sängerinnen Claudia Müller-Kretzschmer und Susanne Müller-Kaden, dem Akkordeonsolisten Volkmar Thermer sowie dem Chor der Grundschule Klaffenbach. Neben einem gemütlichen Markt mit weihnachtlichen Gaumenfreuden im Schlosshof können die Besucher eine Historikausstellung im Schlossgebäude besichtigen und sich in verschiedenen Kreativangeboten, darunter Teddynähen, Sternefilzen und Holzgestaltung, kreativ ausprobieren. Gesellige Spiele und Puzzle, bereitgestellt vom Atelier Faden & Spiel, laden zum gemeinsamen Knobeln ein.



Besondere Bedeutung im Rahmen der Lichtmess genießen die Kerzen. Die zur Lichtmess gesegneten Kerzen sollten einst nicht nur das Gebetsbuch erleuchten, sondern auch ganzjährig Unheil und insbesondere Unwetter abwehren. Die original Klaffenbacher Lichtmesskerze kann im Rahmen der Veranstaltung erworben werden. Diese soll den Schlosshof erleuchten und ihren Besitzern ein wärmendes Licht in der kalten Jahreszeit schenken, ehe pünktlich mit dem Glockenschlag 18 Uhr das weihnachtliche Lichtermeer erlischt.



28. Januar 2018 | 15.30 - 18.00 Uhr | Wasserschloß Klaffenbach | Schlosshof & Schlossgebäude



Eintritt

5,00 € | ermäßigt 3,00 € | Kinder bis 6 Jahre frei

inkl. Eintritt ins Schloss, zu den Kreativangeboten (ggf. zzgl. Materialgebühren) und in die Historikausstellung



Hinweis für Besucher

Wir bitten darum, Hunden einen Beißkorb anzulegen und diese an der Leine zu führen.

