Jugendtag im Wasserschloß Klaffenbach

Die Jugendweihe, das Fest der Familie, gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird von Jahr zu Jahr größer und pompöser gefeiert. Weg von Schnittchen im Garten, hin zu dem Event des Jahres. Friseur, MakeUP, Haare, Limousine, persönlicher Fotograf, schicke Klamotten, coole Location, Geschenke, leckeres Essen - dies sind alles Dinge, die nicht mehr fehlen dürfen, sowie natürlich der Blick in die Zukunft.



Dazu lädt die Agentur MIDEA Jugendweihler und ihre Familien zum mittlerweile 7. Jugendtag am 20. Januar ins Wasserschloß Klaffenbach ein! Im gesamten Schloss werden sich zahlreiche Aussteller präsentieren, um die Planung des eigenen großen Tages zu erleichtern und die Schüler bezüglich Praktika- und Ausbildungsmöglichkeiten zu beraten. Außerdem gibt es allerhand zu entdecken: Modenschauen, Jugendweihefashion-Präsentationen, Schaufrisieren und Schauschminken geben Tipps zum perfekten Styling. In Segway Parcours, einer Fotobox sowie Cup Cake- und Cocktail-Workshops können sich die Gäste selbst ausprobieren.



20. Januar 2018 | 11:00-18:00 Uhr | Wasserschloß Klaffenbach

Erwachsene 2 € | Jugendweihling frei | Kinder frei





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren