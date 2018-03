Johann Sebastian Bach zwischen Trompete, Mojito und Jazz

Klassik trifft Jazz, wenn am Ostermontag Daniel Schmahl und „Classic Rebels“ im Rahmen der Reihe „Klaffenbacher Schlosskonzert“ ihre Instrumente zu Werken Johann Sebastian Bachs in ihrem neuen, karibisch angehauchten Programm „Bach in Blue“ erklingen lassen. Der groovige Sound einer echten Hammondorgel, das Singen der Trompete und die Klänge der 6string Violine verschmelzen zu ganz neuen Klangwelten Bachs, wie wir sie noch nie gehört haben, und erzählen eine schier unglaubliche Story:



„Köthen 1723 - Johann Sebastian Bach packt sorgsam Stapel von Noten für seinen Umzug nach Leipzig zusammen. Doch diese Sendung sollte nie ankommen. In den Wirren der Leipziger Messe geriet Bachs Sendung, statt nach St. Thomas (Kirche), auf die gleichnamige Zuckerrohrinsel in der Karibik! Dort reifte sie - wie ein guter Rum - die letzten 300 Jahre und das Ergebnis ist keineswegs altbacken. Feurige Eleganz mit funkelnden Facetten, leichtrauchige Anklänge von Tabak, verführerisch-laszive Vanille nebst einem süßen Hauch von Schokolade machen Bachs Musik zu einem sinnlichen Erlebnis allererster Güte.“



Trompeter Daniel Schmahl hat in „Classic Rebells“ excellente Partner gefunden, die neben ihrer herausragenden klassischen Vita genau dieses Sahnehäubchen des Blickes über den (musikalischen) Tellerrand mitbringen, um dieses Programm zu ausdrucksvollem Leben zu erwecken. Klangschönheit trifft gekonntes Spiel zwischen Virtuosität und intensiver Tiefe. Spannungsreich spielen die Musiker expressiv zwischen Original und brillanter Facettierung. Auf die Konzertbesucher wartet ein Konzertabend voller Witz, Charme und musikalischer Leidenschaft.



Die Instrumentalisten:



Daniel Schmahl (Trompete, Flügelhorn, Piccolo-Trompete) gilt als einer der Grenzgänger zwischen alter Musik, früher Moderne und dem Jazz, der nach ungewöhnlichen Interpretationsmöglichkeiten sucht und musikalisch neue Wege beschreitet. Als einer der gefragtesten Trompeter seiner Generation trat Daniel Schmahl bisher u.a. in der Berliner Philharmonie, der Philharmonie St. Petersburg, dem Konzerthaus Berlin, beim Musikfest Stuttgart, dem „Jazz in June“ Festival in Hannover, in der Thomaskirche Leipzig sowie 2014 auf dem Leipziger Bachfestival auf.



Multiinstrumentalist Matthias Zeller (6string E-Violine) beschäftigte sich schon früh mit den Klangmöglichkeiten der Geige und der Auslotung ihres Potentials. Seine 6string E-Violine ließ ihn zum begehrten Liveperformer auf großen Festivals und bei multimedialen Projekten werden.



Marius Leicht (Hammond Orgel) ist einer der wenigen, die das Instrument Hammondorgel offiziell an einer Hochschule studiert haben. Im Konzert wird er mit einer originalen Hammondorgel von 1962 nebst originalen Leslieboxen zu hören sein.



2. April 2018 | 16.30 Uhr | Wasserschloß Klaffenbach | Bürgersaal



Tickets zu 26,90 € für erhalten Sie im Ticket-Service MARKT 1 in Chemnitz, unter www.c3-chemnitz.de, unter Tel. 0371 4508-722 sowie im Wasserschloß Klaffenbach und unter 0371 26635-0.





