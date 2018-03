Der Böttcher ist "lieber radioaktiv als im Radio aktiv" Radiomoderator Thomas Böttcher am 9. März zu Gast in der Stadthalle Chemnitz

Jahrelang hörte man ihn im Radio – nun ist er bei uns auf der Bühne: Der ehemalige R.SA-Moderator Thomas Böttcher überrascht seine Fans mit einem ersten Solo-Programm und besucht am 9. März auch die Stadthalle Chemnitz. In seinem knapp zweistündigen Programm „Lieber radioaktiv als im Radio aktiv“, vollgepackt mit Liedern und Sketchen, nimmt er die Zuschauer mit auf eine Reise durch seine Vergangenheit und lässt gemeinsam mit ihnen seine Zeit beim Radio Revue passieren:



"Ich werde immer wieder gefragt: ‚Wie bist du eigentlich zum Radio gekommen? Was war dein peinlichstes Erlebnis in dieser langen Zeit? Bist du früh wirklich immer lustig oder nimmst du Drogen?‘ Antworten auf diese Fragen und auf solche, die sich bisher noch keiner getraut hat zu stellen, bekommt man im neuen Bühnenprogramm, das einen exklusiven Blick hinter den Vorhang der bunten Medienwelt gewährt. Böttcher, wie man mich kennt: lustig, ironisch und immer ein wenig erstaunt, dass der kleine Junge aus Delitzsch so weit gekommen ist.“



9. März 2018 | 20.00 Uhr | Stadthalle Chemnitz | Kleiner Saal



Tickets zu 26,00 € erhalten Sie im Ticket-Service MARKT 1 in Chemnitz, unter www.c3-chemnitz.de sowie unter Tel. 0371 4508-722.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren