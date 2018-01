Das Chemnitzer Kabarett am 21. Januar im Wasserschloß Klaffenbach

Am 21. Januar ist das Chemnitzer Kabarett zum allmonatlichen Gastspiel im Wasserschloß Klaffenbach zu Gast. In manchmal bissig-ironischer, immer jedoch humorvoller Weise werfen Andreas Zweigler und Gerd Ulbricht in ihrem Programm „Bombenstimmung“ einen Blick auf den alltäglichen Wahnsinn: Tolle Stimmung allenthalben. In den Chefetagen der Konzerne freut man sich auf die Quotenfrauen und das viele frische Geld von den Zentralbanken, die Rüstungsschmieden und Frau von der Leyen auf massig neue Aufträge für den Aufbau einer Europa-Armee, die Taxifahrer freuen sich auf den Mindestlohn und die alleinerziehenden Mütter auf die Erhöhung des Kindergeldes um zwei Euro. Nur bei den Griechen ist die Freude noch getrübt, ebenso wie bei Asylbewerbern und anderen Randgruppen. Aber denen werden wir schon noch beibringen, was deutsche Werte sind. Friede, Freude, Eierkuchen! Das bewährte Duo Zweigler und Ulbricht auf einer rasanten Fahrt durch bundesdeutsche Wohnzimmer und Stammtische. Da kommt Stimmung auf. Bombenstimmung!



21.1.2018 | 15 Uhr | Wasserschloß Klaffenbach | Bürgersaal



Tickets zu 18,50 € erhalten Sie im Ticket-Service MARKT 1, Tel. 0371 4508-722, im Wasserschloß Klaffenbach, Tel. 0371 26635-0 sowie unter www.wasserschloss-klaffenbach.de.



Vorschau

11.2.2018

„Senilcourage oder Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“

mit Kerstin Heine und Ellen Schaller

