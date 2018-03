9. Internationale Rassehunde-Ausstellung in der Messe Chemnitz

2.270 Vierbeiner aus 269 Rassen und 22 Ländern werden am 7. und 8. April 2018 erfahrenen internationalen Zuchtrichtern in der Messe Chemnitz vorgestellt. Groß und Klein erwartet ein unterhaltsames Wochenende rund um den Hund.



Bereits zum fünften Mal heißt die Messe Chemnitz unter dem Motto „Chemnitz gibt Pfötchen“ Interessenten, Hundefreunde und ihre Vierbeiner herzlich willkommen zur „Internationalen Rassehunde-Ausstellung“. Besucher haben an diesem Wochenende die Möglichkeit, verschiedene Hunderassen zu betrachten, Informationen unter Hundefreunden auszutauschen sowie praktische Hinweise zum Miteinander von Mensch und Hund zu erfahren. 2.270 Hunde aus 269 Rassen und 22 Ländern präsentieren sich auf dem Chemnitzer Messegelände und zeigen die internationale Hundezucht in vielen spannenden Facetten. Aus 22 Ländern stellen Hundefreunde ihre Vierbeiner vor, darunter Deutschland, Slowenien, Tschechien, Polen, Schweiz, Italien, Ungarn, Österreich, Belgien, Großbritannien und Lettland.



Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Rassepräsentationen und die verschiedensten Wettbewerbe sowie Darbietungen aus dem Hundesport. Neben den „Profi-Vierbeinern“ sind auch Besucher eingeladen, das Können ihrer Vierbeiner bei Besucherwettbewerben unter Beweis zu stellen. Gesucht werden unter anderem die sportlichsten Hunde aus Chemnitz und Umgebung. Interessierte können sich an beiden Messetagen von 11 bis 13 Uhr am Infostand des VDH anmelden.



Ein abwechslungsreiches Showprogramm bietet den Besuchern täglich spannende Unterhaltung. Neben den spektakulären Shows der Hundesportverbände Chemnitz mit Dogdancing und JAD-Dogs - einer Mischung aus Dogdance, Longierarbeit und Agility - Turnierhundesport und dem Deutschen Schäferhunde-Verein, erwartet die Besucher die einzigartige Show der Lips mit ihren lustigen Kakadus.



Darüber hinaus informieren Vereine der Rassehundezucht und des Hundesports umfassend zu Fragen der Hundehaltung, Erziehung, Wesenszügen oder Gesundheit. Besonders Kindern wird auf der Messe der richtige Umgang mit Hunden spielerisch vermittelt.



7. & 8. April 2018 | 10.00 bis 17.00 Uhr | Messe Chemnitz

Tageskarte ab 8,00 € | ermäßigt 5,00 € | Kinder bis 7 Jahre frei | Familienkarte 15,00 € | Besucherhunde 2,00 € (Impfausweis erforderlich)



www.messe-chemnitz.com I www.vdhsachsen.de

