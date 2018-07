Großer Preis des Mittelstandes

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde das Mühldorfer Bio-Unternehmen Byodo Naturkost zum Wettbewerb um den Großen Preis des Mittelstandes nominiert. Mit dem Erreichen der Jurystufe konnte 2018 erneut die vorletzte Hürde des bedeutendsten Wirtschaftspreises Deutschlands genommen werden. Die Oskar-Patzelt-Stiftung würdigt mit dem Wettbewerb und der Nominierung die hervorragenden Leistungen und das gesellschaftliche Engagement des Bio-Pioniers.



Der Wettbewerb wird jährlich bundesweit in zwölf Wettbewerbsregionen ausgeschrieben. In jeder Region werden im Anschluss drei Unternehmen als Preisträger und fünf weitere als Finalisten ausgezeichnet. Die Jurystufe erreichten in diesem Jahr insgesamt 742 Unternehmen aus den 4.917, die bundesweit für den Preis nominiert waren. Mit der Erreichung der Jurystufe in der Region Bayern wurden die Leistungen, die Byodo auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch als Unternehmen als Ganzes erbringt, besonders geehrt. Neben gesellschaftlicher Verantwortung sind betriebswirtschaftliche Erfolge, ein hoher Innovationsgrad sowie nachhaltige Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei der Bewertung der Unternehmen bedeutsam.



Anett Kersten und Josef Kainz von der Raiffeisenbank Oberösterreich überreichten Andrea Sonnberger (Byodo Geschäftsführung und Inhaberin) sowie Josef Stellner (kaufmännischer Geschäftsführer) im Byodo Gebäude die Urkunde zur Erreichung der Jurystufe und eine kleine Edelstahlskulptur, die fortan die Räumlichkeiten neben den vielen weiteren Auszeichnungen des Unternehmens schmücken wird.

Byodo Naturkost GmbH

Die Byodo Naturkost GmbH wurde im Jahr 1985 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Unternehmen, das ausschließlich Lebensmittel aus 100 % biologischen Zutaten führt. Die Firmenphilosophie folgt "dem gemeinsamen Weg", der sich aus der Übersetzung des Firmennamens frei aus dem Japanischen ableitet. Die Firma beliefert exklusiv den Naturkost-Fachhandel mit der Bio-Feinkostmarke Byodo sowie Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung mit der Marke Byodo CateringLine. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mit Standort Mühldorf/ Inn 80 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von ca. 23,3 Mio. €. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage byodo.de.



