Byodo beim Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet

Die Oskar-Patzelt-Stiftung hat am 14. September 2019 zum 25. Mal den Großen Preis des Mittelstandes verliehen. Bei der Vergabe des bedeutendsten Wirtschaftspreises in Deutschland konnte sich die Byodo Naturkost GmbH über die Auszeichnung „Finalist des Jahres 2019“ freuen. Damit zählt der Bio-Pionier offiziell zu den Top 13 Unternehmen des Mittelstandes in Bayern. Bereits im Februar dieses Jahres wurde die Byodo Naturkost GmbH von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung Süddeutschland und von der Regierung Oberbayern zum „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Oskar-Patzelt-Stiftung mittelständische Unternehmen, die durch ihre hervorragenden Leistungen überzeugen. In diesem Jahr stand alles ganz im Zeichen des nachhaltigen Wirtschaftens. Bei der feierlichen Preisverleihung am 14. September 2019 in Würzburg konnten nun die Byodo Mitgesellschafterin und Gründertochter Stephanie Moßbacher sowie der kaufmännische Geschäftsführer Josef Stellner die Auszeichnung „Finalist des Jahres 2019“ entgegennehmen. Insgesamt wurden bei der Preisverleihung zehn Finalisten und drei Preisträger gekürt. Dabei verpasste die Byodo Naturkost GmbH nur knapp eine Platzierung unter den drei Preisträgern. „Natürlich freuen wir uns sehr über die Auszeichnung. Damit sehen wir uns nicht nur als leistungsstarkes Unternehmen offiziell bestätigt. Für uns ist es zugleich eine außerordentliche Würdigung der Byodo Firmenphilosophie und des ökologischen und ökonomischen Weges, den mein Vater vor fast 35 Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern eingeschlagen hat. Diesen Erfolgskurs wollen wir auch zukünftig fortsetzen“, so die Mitgesellschafterin des Familienunternehmens Stephanie Moßbacher nach der Preisverleihung. In der Finalrunde des Wettbewerbs beurteilte eine Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft, Finanzen und Stiftungswesen insgesamt 758 nominierte mittelständische Unternehmen aus ganz Deutschland. Dabei mussten die Nominierten nicht nur durch ihre Gesamtentwicklung überzeugen, sondern auch in den einzelnen Bereichen Innovationsgrad, Engagement in der Region, Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie Service und Kundennähe eine positive wie nachhaltige Entwicklung nachweisen können. Dabei setzte sich die Byodo Naturkost GmbH gegen 155 Mitbewerber aus Bayern durch. Das Selbstverständnis des Unternehmens bzgl. Nachhaltigkeit erläuterte Josef Stellner bereits Anfang August dieses Jahres beim Erreichen der Jurystufe, dem Vorentscheid der Preisverleihung: „Für uns ist nachhaltiges Wirtschaften kein Marketingbegriff, sondern eine Einstellung. Unser Ziel ist es organisch zu wachsen und nicht um jeden Preis – das unterscheidet uns zu rein profitorientierten Großkonzernen. So entsteht Freiraum für gesellschaftliche und ökologische Projekte, für die wir uns einsetzen, wie beispielsweise die Förderung des Bio-Senfanbaus in der Region oder die Belieferung der örtlichen Kitas und Kindergärten mit frisch zubereiteten Mittagessen aus 100% Bio-Zutaten.“ Die Byodo Naturkost GmbH wurde im Jahr 1985 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Unternehmen, das ausschließlich Lebensmittel aus 100 % biologischen Zutaten führt. Die Firmenphilosophie folgt „dem gemeinsamen Weg“, der sich aus der Übersetzung des Firmennamens frei aus dem Japanischen ableitet. Die Firma beliefert exklusiv den Naturkost-Fachhandel mit der Bio-Feinkostmarke Byodo sowie Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung mit der Marke Byodo CateringLine. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mit Standort Mühldorf/ Inn 90 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von ca. 26,1 Mio. €. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage byodo.de

