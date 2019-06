Pressemitteilung BoxID: 757346 (Byodo Naturkost GmbH)

Bio-Pionier Michael Moßbacher verabschiedet sich nach fast 35 Jahren aus der Byodo Geschäftsführung

Byodo dankt dem Gründer Michael Moßbacher für 35 Jahre als Geschäftsführer. Über drei Jahrzehnte hinweg hat er das Unternehmen nach der Gründung 1985 aufgebaut – jetzt zieht er sich aus dem Tagesgeschäft zurück.



Zum Juni 2019 verabschiedet sich der Gründer des Bio-Unternehmens Byodo, Michael Moßbacher, aus der Geschäftsführung und konzentriert sich nun mit voller Kraft auf seine Gesellschafterrolle. Die Philosophie zu erhalten ist sein großes Herzensanliegen: „Für mich ist Byodo eine fantastische Firma mit fantastischen Menschen und ein wesentlicher Teil meines Lebens. Eine Firma, die sich seit bald 35 Jahren für eine lebenswerte Zukunft, für Ökologie und für nachhaltiges Wirtschaften einsetzt.“



Den Schritt aus der Geschäftsführung hat Michael Moßbacher über viele Jahre aktiv vorbereitet. Der Erhalt des Unternehmens als Familienbetrieb samt Wertvorstellungen steht für ihn an erster Stelle. „Es freut mich zu sehen, dass mit Andrea und Steffi unser Unternehmen weiterhin in Familienhand bleibt“. Seit Oktober letzten Jahres ist neben der Teilhaberin Andrea Sonnberger auch Gründertochter Stephanie Moßbacher in den Gesellschafterkreis aufgerückt.



Am 25. Juli 1985 wurde die Byodo Naturkost GmbH von Michael Moßbacher gegründet. Der Weg begann mit der Idee und dem Anspruch biologisch hochwertige Sojaprodukte herzustellen. Als einer der Ersten in Europa fertigte Byodo frischen, biologischen Tofu und Tempeh in einer kleinen Garage in München – und das in 100% Bio-Qualität. In der weiteren Entwicklung wurde die eigene Produktion von Tofu und Tempeh eingestellt und die Konzentration lag auf der Distribution von Bio-Produkten unter der Marke „Byodo“. Seitdem hat sich die Marke erfolgreich am Standort Mühldorf entwickelt sowie am Markt etabliert und vertreibt ihre Produkte heute weltweit. Das inhabergeführte Naturkostunternehmen Byodo blickt auf eine bald 35-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die beiden aktiven Geschäftsführer Josef Stellner und Andrea Sonnberger danken Michael Moßbacher für seinen besonderen Verdienst daran.

