bvse-Ehrenpräsident Heinz de Fries feierte seinen 95. Geburtstag

Gestern, am 14.08.2019 vollendete bvse-Ehrenpräsident Heinz de Fries sein 95. Lebensjahr und feierte seinen Geburtstag im engsten Familien- und Freundeskreis.



bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock überbrachte dem Jubilar bei dieser Gelegenheit die besten Wünsche des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung und sprach mit ihm über die aktuellen Herausforderungen, die der bvse, seine Mitgliedsunternehmen und die gesamte Branche zu meistern haben.



Heinz de Fries hat sich in seinem mehr als 40-jährigen Berufsleben national und international einen hervorragenden Ruf als Altpapierexperte erarbeitet, von dem der bvse immer noch profitiert.



"Heinz de Fries zeichnet sich durch Klugheit, Intellekt, Menschlichkeit und nicht zuletzt Humor aus. Wir wünschen ihm noch viele glückliche Jahre und viel Gesundheit", so Eric Rehbock.

