Die Kuh ist vom Eis! bvse begrüßt Einigung der dualen Systeme

Die dualen Systeme haben sich auf einen Clearingstellenvertrag geeinigt. Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung: "Wir begrüßen die Einigung. Wie es scheint, ist die Kuh endlich vom Eis!"



Rehbock kritisierte jedoch den öffentlichen Streit der dualen Systeme in den letzten Wochen. "Das war überflüssig und schädlich. Wir hoffen, dass die dualen Systeme künftig stärker als bisher ihre Verantwortung für das gesamte System der Verwertung von Verkaufsverpackungen wahrnehmen. Dass diesem Anspruch in der Vergangenheit nicht genügend Rechnung getragen wurde, ist wohl allen Beteiligten klar", so Eric Rehbock.



Die Umsetzung des neuen Verpackungsgesetzes und die damit verbundenen deutlich erhöhten Recyclingquoten sind große Herausforderungen, auf die sich alle Beteiligten nun konzentrieren sollten, betont der bvse-Hauptgeschäftsführer.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren