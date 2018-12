Christian Betz erweitert Produzenten-Team der B.vision Media GmbH

05.12.18

Ab 1. Februar 2019 erweitert die B.vision Media GmbH in Berlin ihr Team: Christian Betz (48) wird als Produzent für die B.vision neue Formate entwickeln und produzieren. Zuvor war er über zwei Jahre lang Redaktionsleiter und Head of Development bei der META productions (EndemolShine Germany).



„Ich kenne Christian Betz bereits seit vielen Jahren aus meiner Zeit bei ProSiebenSat1. Er ist ein sehr erfahrener TV-Manager mit großer Leidenschaft für journalistische Inhalte. Sowohl in der Formatentwicklung als auch in der Leitung von Formaten hat er viele Erfolge bei den öffentlich-rechtlichen und auch privaten Sendern gefeiert. Außerdem bringt er ein sehr gutes Netzwerk mit. Er passt inhaltlich und menschlich hervorragend zu unserem B.vision-Team, daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Carina Teutenberg, Geschäftsführerin der B.vision Media.



„Ich freue mich auch sehr auf die neue Herausforderung – vor allem darauf, mit tollen Menschen das spannende Portfolio der B.vision noch weiter auszubauen. Mit hoch motivierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen Trends setzen, statt ihnen hinterherzulaufen. Für Fernsehen, das Spaß macht!“ erklärt Christian Betz.



Christian Betz war seit 2016 bei der META productions GmbH (EndemolShine Germany) in Berlin als Head of Development und Redaktionsleiter tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung in fast allen TV-Bereichen verantwortete er dort unter anderem die Entwicklung, Realisierung und Leitung von TV-Formaten wie plan b für das ZDF und Könnes kämpft für den WDR - und war als Executive Producer auch für die Achtung Abzocke-Formate von kabeleins zuständig. Zuvor realisierte Betz als Regisseur ein Portrait über die Ausnahmesängerin Anja Harteros für eine Koproduktion von 3Sat, WDR, BR und Unitel und war bei der Focus TV Produktions GmbH in München in verschiedenen Funktionen tätig. So war er u.a. als Redaktionsleiter für die politische Talkshow „Eins gegen Eins“ für Sat.1 sowie für das People-Magazin „STARS & stories“ (ebenfalls Sat.1) verantwortlich. Zusätzlich dozierte er an den BURDA-Journalistenschulen in Offenburg und München zu den Themen Video-Journalismus und Storytelling. Nach seinem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München hatte der gebürtige Bayer zunächst selbst ein Volontariat an der BURDA-Journalistenschule absolviert, bevor es ihn endgültig zum Fernsehen verschlug.

