„Soul Cooking“ – so heißt die neue Kollektion an Küchenhelfern und Kochutensilien von Butlers, die ab sofort in den Filialen und unter www.butlers.com erhältlich ist. Bei der Entwicklung der Artikel hat sich das Unternehmen Unterstützung von Eventkoch Jens Eichberger geholt. Ob Koch- und Cocktailkurse, Weinverkostung, Events in seiner „Genussschule“ oder Private Cooking bei Genießern zu Hause – Eichberger kocht seit über 20 Jahren aus Leidenschaft und mit viel Herzblut. „Dabei hat er in diversen Küchen mit unterschiedlichstem Equipment gearbeitet und weiß, worauf es am Herd ankommt. Wir sind froh, von seinem Wissen profitiert und mit ihm ‘Soul Cooking’ entwickelt zu haben,“ sagt Wilhelm Josten, Butlers-Gründer und Geschäftsführer.



Gute Qualität für zu Hause



Zusammengekommen sind Butlers und Eichberger beim Sommerfest der Wohnmarke vor ein paar Jahren. Eichberger kochte. Das Butlers-Team ließ es sich schmecken. Und während seine Köstlichkeiten verköstigt wurden, garte die Idee, gemeinsam eine Kollektion für den Gebrauch zu Hause zu entwickeln. Herausgekommen sind dabei praktische Küchenhelfer, Messer, Edelstahlkochtöpfe und -pfannen, die in Sachen Qualität, Haptik und Langlebigkeit auf den Prüfstein gelegt wurden. „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden und gewähren auf die Artikel 10 Jahre Garantie“, freut sich Eichberger.



Und wie kam es zu dem Kollektionsnamen „Soul Cooking“? „Wer Wert auf qualitativ hochwertiges Küchenequipment legt, der kocht mit Herz und Seele. Für eben jene ist Kochen eine sehr emotionale Sache und ‘Soul Cooking’ darum die richtige Wahl“, so Eichberger weiter.

BUTLERS GmbH & Co. KG

Butlers wurde 1999 gegründet und beschäftigt insgesamt rund 800 Mitarbeiter. In 71 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, online sowie an rund 40 Franchise-Standorten auch im europäischen Ausland bietet Butlers Wohnaccessoires, Dekorationsartikel und Geschenke. Darüber hinaus vertreibt Butlers seine Artikel an über 1.000 externen Verkaufspunkten. Sitz des Unternehmens ist Köln. Für sein innovatives Konzept wurde der Mittelständler bereits mehrfach ausgezeichnet.



Weitere Informationen unter: www.butlers.com





