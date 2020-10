Dr. Jan-Tibor Lelley, LL.M. ist neuer Partnerratsvorsitzender der Wirtschaftssozietät Buse Heberer Fromm. Er wurde am 17. September 2020 turnusmäßig gewählt und folgt auf Jasper Hagenberg, LL.M., der dem überörtlichen Entscheidungsgremium der national und international tätigen Full-Service-Kanzlei seit 2018 vorstand.



Michael Krämer, Geschäftsführender Partner von Buse Heberer Fromm kommentiert: „Wir gratulieren unserem Partner Dr. Lelley herzlich zu seiner neuen Position. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner 18jährigen Kanzleizugehörigkeit, seinem umfassenden Netzwerk und seiner exzellenten fachlichen wie branchenbezogenen Expertise die erfolgreiche Entwicklung unserer Sozietät fortsetzen wird und freuen uns, die gesetzten Ziele gemeinsam anzugehen.



Jasper Hagenberg danken wir für sein großes und überaus erfolgreiches Engagement. Seine Amtszeit war geprägt von einer außerordentlich positiven wirtschaftlichen Entwicklung – zwischen 2015 und 2019 verdoppelte sich der Kanzleiumsatz und wuchs von 2018 auf 2019 nochmals um 30 Prozent. Als Partnerratsvorsitzender hat Herr Hagenberg zudem die überörtliche Zusammenarbeit im Rahmen nationaler und internationaler Mandate, etwa einer Reihe von Transaktionsmandaten für US-amerikanische Mandanten, stark vorangetrieben. Damit, ebenso wie mit dem zielgerichteten personellen Ausbau, hat er die integrativen Prozesse unserer Kanzlei zum Nutzen unserer Mandanten weiter gestärkt.“



Zu Dr. Jan-Tibor Lelley, LL.M.:

Dr. Jan-Tibor Lelley, LL.M. ist Partner bei Buse Heberer Fromm. Er ist in den Standorten Essen und Frankfurt am Main tätig und Mitglied der Practice Group Arbeitsrecht. Als Fachanwalt für Arbeitsrecht mit über 20jähriger Erfahrung berät er nationale und internationale Unternehmen unterschiedlichster Branchen, darunter Marktführer der Bereiche Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie, Hospitality, Automotive und Life Science, in allen Fragen des Arbeitsrechts. Als Prozessvertreter ist Dr. Lelley zudem vor dem Bundesarbeitsgericht und dem Europäischen Gerichtshof tätig.



Zu Jasper Hagenberg, LL.M.:

Jasper Hagenberg, LL.M. ist Partner bei Buse Heberer Fromm. Als in Deutschland und in den USA (Staat New York) zugelassener Rechtsanwalt ist er in den Standorten Berlin und New York tätig. Mit Schwerpunkt „Intellectual Property“ berät er nationale und internationale Mandanten auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheber- und Presserechts. Herr Hagenberg ist Leiter der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz und Medienrecht und vertritt seine Mandanten gerichtlich wie außergerichtlich. Ein besonderer Fokus liegt dabei im Bereich Brand Protection und Store Branding sowie in der Beratung im Kontext der bildenden Kunst. Von 2001 bis 2006 unterrichtete Herr Hagenberg als Adjunct (Assistant) Professor an der New York University (SCPS) nationales und internationales Markenrecht.

