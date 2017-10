Erol Sander - Genießer des Jahres 2018

Der Schlemmer Atlas (Busche Verlag) kürt den deutsch-türkischen Schauspieler Erol Sander (48) zum „Genießer des Jahres 2018“. Alle Freiheiten zu haben bedeutet für Erol Sander Lebensqualität. Zufrieden zu sein und sich körperlich wie geistig wohl zu fühlen, ist für ihn Lebensfreude, die fest mit dem Begriff Genuss verbunden ist. Nicht nur im Bereich des Essens, auch bezogen auf die Partnerschaft, das Leben und die Freizeit. Für den perfekten Genuss darf dabei aber auch ein guter Kaiserschmarren nie fehlen!



Für den Gentleman Sander führt gutes Essen dazu, dass man sich wohl fühlt und zufrieden ist. Der Kosmopolit, der liebend gern in jeder Stadt aufs Neue auf die Suche nach kulinarischen Köstlichkeiten geht, verlässt sich bei seinen Exkursionen gerne auf gastronomische Guides oder auch auf Tipps von Freunden. Was seine kulinarischen Vorlieben angeht, so liebt er die asiatischen und italienischen Gerichte, aber auch ohne seine bayerische Küche kommt er einfach nicht aus. „Es geht doch nichts über einen ordentlichen Schweinebraten mit Knödeln.“ An durchwachsenen Tagen findet Sander übrigens bei Eis und Schokolade wieder zu seinem Glück und dem Genuss am Leben zurück.



Privat ist der Schauspieler und charmante Frauenliebling Sander durch und durch ein Gefühlskoch. Er inspiriert sich für seine Kocheinsätze am heimischen Herd gerne im Supermarkt, im Gourmet-Restaurant oder in der Pizzeria nebenan. Aber auch auf dem Wochenmarkt oder gelegentlich im Imbiss ist er anzutreffen. Und wenn es mal schnell gehen muss, dann empfiehlt er „ein Panini-Brot mit Büffelmozzarella, Prosciutto Cotto, Olivenöl und Basilikum oder eine Laugenstange mit Bündner Fleisch und Mozzarella.“



Erol Sander vermittelt uns facettenreich das Thema Genuss. Durch seine Modelkarriere hat er stets ein stilsicheres Händchen für Mode, in seinen Rollen begegnet er uns mal in der Mordkommission Istanbul, mal in Liebesromanzen oder sogar als Winnetou bei den Karl May Festspielen. Und immer ist es ein Genuss ihn in seinen Rollen zu sehen.



Die Schlemmer Atlas-Redaktion gratuliert Erol Sander zur Auszeichnung „Genießer des Jahres 2018“.

