Das kleinste Haus Deutschlands oder die 100-Euro-Wohnung mit Komfort

04.03.19

Wohnkomfort auf sechs Quadratmetern – und alles ist dabei: Kochnische, Bett, Heizung, Dusche und Toilette, bei Bedarf sogar eine Dachterrasse oder Veranda. Wer es sich nicht vorstellen konnte, hat das kleinste Haus Deutschlands in Hermsdorf besichtigt.



Die Firma Burchardt Immobilien GmbH am Hermsdorfer Damm 90 stellte anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens ein Tiny House aus – als erstes und bislang einziges Maklerunternehmen in Deutschland. Die „100-Euro-Wohnung“ gilt als ein mobiles Konzept für die Zukunft des Wohnens. Insbesondere in den Ballungszentren, wo Raum knapp ist und die Mieten explodieren.



„Mit dem Tiny House wollen wir zeigen, dass innovative Lösungen nicht nur denkbar, sondern auch machbar sind. Abgesehen von der Platz- und Kostenfrage überzeugt das Kleinsthaus auch durch die Verwendung ökologisch nachhaltiger Materialien wie Holz“, erklärt Immobilien-Expertin Regina Burchardt.



Rund 40.000 Euro kostet so ein Mikrohaus in der Basisvariante. Den Mietpreis für dieses Wohnraumangebot, bespielsweise in einem Co-Being-House hat der Architekt Van Bo Le-Mentzel mit seinem Team von der Tiny House Universität genau kalkuliert. Nicht einmal 100 Euro inklusive Nebenkosten werden für diese Größe und Ausstattung fällig.



„Das tatsächlich sehr große Interesse – quer durch alle Generationen - hat mich dann doch überrascht. Viele konkrete Fragen wollen und sollen beantwortet werden. Wir brauchen neue Wohnkonzepte und sollten uns trauen, wohnen anders zu denken als bisher“, fasst Regina Burchardt weiter zusammen.





Muss man dafür weniger Wohnkomfort in Kauf nehmen?

Welche Behördenauflagen gibt es?

Kann man solch ein Tiny House auch selber bauen?

Welche Idee zum modernen Wohnen steht dahinter?





Diese und weitere Fragen beantworten Van Bo Le Mentzel und Regina Burchardt am 7. März 2019 ab 18.30 Uhr im RAZ Café, Am Borsigturm 15, 13507 Berlin



Links zum Thema:



Tiny-Häuser machen Wohnen flexibel https://hauptstadtprofi.de/de/blog/2018/09/10/tiny-haeuser-machen-wohnen-flexibel-wohnungen-zum-mitnehmen/

Bauhaus Campus Berlin http://bauhauscampus.org/tiny-houses/ http://bauhauscampus.org/tiny-houses/100-euro-wohnung/

Tiny House University auf Facebook https://de-de.facebook.com/tinyhouseuniversity/

(lifePR) (