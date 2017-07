10. Festival "Politik im Freien Theater" in München zum Thema REICH

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb veranstaltet vom 1. bis 11. November 2018 in München das 10. Festival „Politik im Freien Theater“. Das Festival findet im Dreijahresturnus an wechselnden Orten statt und präsentiert zehn deutschsprachige Produktionen sowie fünf internationale Gastspiele.



Unter dem Motto REICH wird der Schwerpunkt der Münchner Ausgabe des Festivals auf Fragen nach wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Ungleichheiten und damit häufig einhergehenden Machtasymmetrien liegen.



Die Schere zwischen "arm" und "reich"! öffnet sich immer weiter - sowohl im lokalen und nationalen wie auch im globalen Maßstab. Dem Wohlstandsgefälle innerhalb Deutschlands und Europas sowie der spezifischen Situation in München wird zentrale Bedeutung zukommen. Aber auch das Thema Postkolonialismus wird aufbereitet, das Wirtschaft, Politik und Kultur vor immer drängenderen und sehr grundsätzlichen Fragen stellt, zum Beispiel in Form von Fluchtbewegungen.



Das Gastspielprogramm wird von einer Fachjury kuratiert. Die Jury besteht aus jeweils einem Vertreter der drei veranstaltenden Institutionen:



Sophie Becker, Künstlerische Leiterin Spielart-Festival, Spielmotor München e.V.

Christoph Gurk, Dramaturg und Kurator, Münchner Kammerspiele

Milena Mushak, Referentin und Leiterin des Festivals "Politik im Freien Theater", Bundeszentrale für politische Bi! ldung, Be rlin



sowie vier externen Theaterexpertinnen:



Johanna-Yasirra Kluhs, freie Dramaturgin und Kuratorin Interkultur Ruhr, Duisburg

Christine Milz, Performerin und Dramaturgin, Zürich

PD Dr. Sandra Nuy, Politik- und Medienwissenschaftlerin, Universität Siegen

Dr. Azadeh Sharifi, Theaterwissenschaftlerin, Ludwig-Maximilians-Universität München



Das 10. Festival "Politik im Freien Theater= 22 ist ei ne Kooperation der bpb mit den Münchner Kammerspielen und dem Spielmotor München e.V.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren