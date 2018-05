Trauer um Dr. Wolfgang Zacharias

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) trauert um ihr langjähriges Vorstandsmitglied Dr. Wolfgang Zacharias (28.10.1941–26.04.2018).



Nach kurzer, schwerer Erkrankung ist der herausragende Kunst- und Kulturpädagoge und Wegbereiter der Neuen Kulturpädagogik im Alter von 76 Jahren am 26. April 2018 in München verstorben. Ohne Wolfgang Zacharias gäbe es das heutige Konzept einer Lebenswelten vernetzenden und gesellschaftspolitisch engagierten Kulturellen Bildung nicht.



In einzigartiger Weise hat Wolfgang Zacharias es verstanden, theoretische Reflexion, ideenreiche Praxis und den erfolgreichen Einsatz für unerlässliche politische Rahmenbedingungen zu verbinden.



Von 1994 bis 2009 war Wolfgang Zacharias Mitglied des Vorstands der BKJ und hat hierbei wesentliche Impulse für die Konzeptentwicklung des Dachverbands gegeben. Bis Ende 2017 hat er maßgeblich die Arbeit des Beirates der Wissensplattform „Kulturelle Bildung Online“ mitgestaltet.



Mit Wolfgang Zacharias verliert die Kulturelle Bildung einen ihrer wichtigsten konzeptionellen Voraus- und Querdenker, einen starken Theoretiker und zugleich prägenden Praktiker. Viele von uns verlieren in ihm zugleich einen engagierten Kollegen, inspirierenden Ratgeber und engen Freund.



Die BKJ wird Ideen und Ideale von Wolfgang Zacharias lebendig halten und würdigt sein umfängliches Wirken in einem Nachruf:



Vernetzungsgenie und Welt-Entdecker – Zum Tod von Wolfgang Zacharias (18.10.1941 bis 26.4.2018)

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (bkj)

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ) ist der Dachverband der kulturellen Kinder- und Jugendbildung in Deutschland. Sie ist ein Zusammenschluss von 56 bundesweit agierenden schulischen und außerschulischen Institutionen, Fachverbänden und Landesdach­organisationen der Kulturellen Bildung. Die Mitgliedsorganisationen repräsentieren die unterschiedlichen Künste, Kultursparten und kulturpädagogischen Handlungsfelder. Ihr Ziel ist die Weiterentwicklung und Förderung der Kulturellen Bildung: gesellschaftlich sensibel, nachhaltig, möglichst für jeden Menschen zugänglich, von Anfang an und ein Leben lang.

