Bundesjugendkuratorium vorgestellt: Jugendthemen sind gesellschaftspolitische Schlüsselthemen

30.01.19

Heute wurden von Bundesjugendministerin Dr. Franziska Giffey die Mitglieder des neuen Bundesjugendkuratoriums vorgestellt. Unter den Sachverständigen ist auch der Geschäftsführer der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), Tom Braun. Das 15-köpfige Expert*innen-Gremium berät die Bundesregierung in zentralen jugendpolitischen Fragen.



Anlässlich seiner Berufung sagt der Geschäftsführer der BKJ, Tom Braun: „Junge Menschen verlieren das Vertrauen in unsere Gesellschaft, wenn es uns nicht gelingt, das Versprechen auf gerechte Teilhabe einzulösen. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse sowie die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung für alle Kinder und Jugendlichen sind drängende Herausforderungen. Das betrifft strukturelle Fragen – aber eben auch Fragen der sozialen und kulturellen Anerkennung. Die Diversität der Lebenslagen muss deshalb stärker zum Ausgangspunkt politischen Handelns gemacht werden.“



Die BKJ ist der Dachverband für Kulturelle Bildung in Deutschland. Mit ihren 56 Mitgliedsorganisationen setzt sie sich dafür ein, Kinder und Jugendliche zu gesellschaftlicher Teilhabe, politischem Bewusstsein, Souveränität und Haltung zu befähigen. „In unserer Gesellschaft hören wir Kindern und Jugendlichen noch zu wenig zu: Der Protest der schwedischen Schülerin Greta Thunberg führt uns dies deutlich vor Augen. Unsere Gesellschaft braucht mehr Jugendbeteiligung.“, so Tom Braun weiter.



„Jugendpolitische Themen sind gesellschaftspolitische Zukunftsfragen: Wie lässt sich gerechte Teilhabe für alle realisieren und demokratischer Zusammenhalt stärken? Was heißt Digitalisierung für eine kinder- und jugendgerechte Gesellschaft? Wie gelingt uns Inklusion, damit die Anerkennung von Diversität und Unterschiedlichkeit normaler Alltag werden? Und was müssen alle Politikbereiche ändern, damit Aufwachsen in Deutschland für alle Jugendlichen und Kinder mit Zuversicht möglich wird?“, beschreibt der BKJ-Geschäftsführer die Ziele und Fragen, die er in das Sachverständigengremium einbringen möchte.







Über das Bundesjugendkuratorium (BJK)



Das Sachverständigengremium wird in jeder Legislatur neu berufen. Die 15 Expert*innen aus Politik, Verwaltung, Verbänden und Wissenschaft beraten die Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe und in Querschnittsfragen der Kinder- und Jugendpolitik. Die Beratungsergebnisse des BJK werden der Bundesregierung, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der (Fach-)Öffentlichkeit in Form von Positionspapieren und Stellungnahmen zur Verfügung gestellt.



Information des BMFSJ: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/dr--franziska-giffey-beruft-bundesjugendkuratorium/133100

