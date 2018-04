Deutscher Stadtmarketingtag 2018 findet vom 22. bis 24. April 2018 in Aachen statt und widmet sich dem "Stadtgefühl"

Der Deutsche Stadtmarketingtag 2018 ist vom 22. bis 24. April mit ca. 200 Stadtmarketingverantwortlichen aus ganz Deutschland zu Gast in Aachen. Er wird von der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd e.V.) mit Unterstützung der Stadt Aachen organisiert. Die Netzwerktagung für alle, die sich für lebenswerte und zukunftsfähige Städte engagieren, steht dieses Mal unter der Überschrift. „Häuser allein machen keine Städte – Stadtgefühl als Gemeinschaftsaufgabe“. Hierfür werden zahlreiche Beispiele vorgestellt, wie die Identität und der Charakter einer Stadt dazu beitragen können, eine besondere Lebensqualität für Bürger und Besucher zu schaffen.



Was macht eine Stadt aus? Wodurch wird sie unverwechselbar? Wie kann man ihre Eigenlogik beschreiben und das Stadtgefühl ausdrücken, transportieren und genießen? Bei der Beantwortung dieser Fragen landet man sehr schnell bei der speziellen Kultur des Zusammenlebens vor Ort, den Eigenheiten der Bewohner, der „Stadtkultur“, die ausdrücklich nicht mit (Hoch-)Kultur in der Stadt (Theater, Museen, etc.) zu verwechseln ist. Die Bewohner und die gesellschaftlichen, kulturellen Strukturen prägen Städte und den Eindruck, den wir von ihnen gewinnen, genauso wie markante Bauwerke oder historische Besonderheiten. Dabei bestehen durchaus Wechselwirkungen zwischen der physischen Stadt und der Kultur des Zusammenlebens in der Stadt. Die prächtigen Häuser in Lübeck sind beispielsweise nicht ohne die Geschichte der dortigen Kaufleute zu denken.



Auf dem Deutschen Stadtmarketingtag 2018 in Aachen wird jedoch nicht die Vergangenheit im Vordergrund stehen. Die deutsche Stadtmarketingszene diskutiert darüber, wie Stadtkultur zum Wohle der Stadt funktioniert, wie sie zur Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt beitragen kann, welche Antworten sie auf die Herausforderungen der Zukunft anbietet und welche Rolle dem Stadtmarketing dabei zukommt. Zudem wird es darum gehen, wie Stadtgefühl entsteht und gezielt dazu genutzt werden kann, die Besonderheiten der Stadt nach außen zu kommunizieren.



Da Stadtkultur bzw. Stadtgefühl sehr unterschiedliche Bereiche des Lebens betreffen und sehr facettenreich sein können, kommen auch die Referenten der Tagung aus unterschiedlichen Disziplinen und geben so zahlreiche neue Impulse und regen zum Perspektivwechsel an. So wird Sozialpsychologe Prof. Dr. Harald Welzer, Leiter der Futurzwei Stiftung Zukunftsfähigkeit, das Thema im den Gesamtzusammenhang einordnen und zu den Herausforderungen der modernen Stadtgesellschaft referieren. Andreas Reiter vom ZTB Zukunftsbüro Wien widmet sich dem modernen Kommunikationsverhalten von Bürgern, Besuchern und der Kommune und beschreibt deren Auswirkungen für die Urbanität der Zukunft. Prof. Dr. Oliver Scheytt von der Kulturexperten Dr. Scheytt GmbH sucht zusammen mit Bürgermeistern, Stadtmarketingverantwortlichen, Wissenschaftlern und Kulturschaffenden nach Innovationen für das Stadtmarketing, um Stadtkultur und Stadtidentität zu entwickeln. Des Weiteren werden besonders gelungene Ansätze aus dem Stadtmarketing, etwa aus Aachen, Amsterdam, Bielefeld, Krefeld und Lübeck vorgestellt.



Nicht zuletzt steht auch die Gastgeberstadt im Dreiländereck im Fokus des Deutschen Stadtmarketingtags. Wie das Aachener Stadtmarketing daran arbeitet, die vielen unterschiedlichen Einflüsse aufzunehmen und eine Kultur des Miteinanders in der Stadt zu etablieren, zeigen Kampagnen aus unterschiedlichsten Bereichen des städtischen Lebens, von der Sauberkeit bis zu Karl dem Großen, vom wissenschaftlichen Sandkasten bis zum Facebook-Wettbewerb.

Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.

1996 wurde die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) von Stadtmarketingverantwortlichen gegründet, um den Erfahrungsaustausch mit Kollegen zu fördern und zu koordinieren und um die Belange des Stadtmarketings auf Bundesebene zu vertreten. Aktuell sind 346 City- und Stadtmarketingorganisationen sowie 72 Fördermitglieder in der bcsd organisiert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren