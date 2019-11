Pressemitteilung BoxID: 774867 (Bundesverband Technik des Einzelhandels e.V. (BVT))

Siebträger-Kaffeemaschine und Smartwatch mit Sprachsteuerung sind die Highlights zu Weihnachten

Handelsjury kürt angesagteste Technikprodukte des Jahres

Smartwatch, Akku-Staubsauger oder eine Profi-Kaffeemaschine – Elektro- und Elek-tronikartikel sind unter dem Weihnachtsbaum heiß begehrt. Die 10 angesagtesten Technikprodukte des Jahres 2019 präsentiert rechtzeitig vor Weihnachten der Handelsverband Technik (BVT): „Wir nennen die 10 angesagtesten Trend-Produkte beim Namen. Die ausgewählten Produkte machen unser Leben komfortabler und überzeugen mit echter Innovation“, so BVT-Geschäftsführer Steffen Kahnt zur TOP 10 Technik 2019 des Kölner Fachverbandes. Ausgewählt wurden die Produkte wieder gemeinsam mit namhaften Einzelhändlern aus dem Elektro- und Elektronik-Einzelhandel. Ergebnis: Die Artikel der TOP 10 Technik sind…



… intelligent: ActiveLight Kochfelder verzichten vollständig auf eine klassische Bedruckung der Kochzonen und folgen dem, was der Koch oder die Köchin tut. Die Smartwatch kann jetzt per Sprachsteuerung bedient werden. Auch Soundbars hören auf Sprachbefehle und sind jetzt wetter- und sturzfest.



… besser: Die OLED-Technologie hebt die Bildqualität von Fernsehern auf ein völlig neues Niveau. Absolute Bildschärfe bei optimaler Handhabung bieten auch neue Kameramodelle - optimal für Street- und Reisefotografie. Mit hervorragenden Fotoergebnissen können mittlerweile auch neue Smartphone-Modelle aufwarten. Der Kaffee zuhause schmeckt dank trendiger Siebträgermaschine zukünftig wie vom Barista. Und: Gute Luft wie am Meer gibt es dank Meeresklimagerät jetzt auch in den eigenen vier Wänden.



… praktisch: Nie mehr Flusen entfernen verspricht ein neues Trockner-Modell. Und mit einem Akku-Staubsauger, der Saugkraft und Laufzeit automatisch an die Bodenart anpasst, kann sogar die Hausarbeit Spaß machen.

Die „TOP 10 Technik“-Liste 2019 finden Sie auf der beigefügten Übersicht mit Fotos. Ausführliche Informationen zur Aktion sowie Text-, Bild- und Videomaterial zu den einzelnen Artikeln finden Sie unter www.top10technik.de



Die „TOP 10 Technik“

Seit 2011 wählt eine Jury aus dem Einzelhandel herausragende Neuheiten und Innovationen aus, die das Zeug zum Trendsetter haben. Die Auswahl der Highlights des Jahres trifft die BVT-„TOP 10 Technik“-Jury aus maßgeblichen Handelsunternehmerinnen und -unternehmern. Die „TOP 10 Technik“ ist die Marketingaktion des Einzelhandels für technische Konsumgüter in Deutschland.

