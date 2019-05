Pressemitteilung BoxID: 754010 (Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten - IFK e.V.)

Physiotherapeuten kämpfen um 90 Millionen Euro

Vergütungsverhandlungen im Rheinland mit bundesweiten Auswirkungen

Die Physiotherapie blickt in diesen Tagen ins Rheinland: Denn die dortigen Verhandlungen auf Landesebene zwischen den Berufsverbänden und den Krankenkassen haben Auswirkungen auf das gesamte Bundesgebiet. Im Raum stehen Tariferhöhungen in Höhe von rund 90 Millionen Euro, die laut Berufsverbänden im Vorjahr bereits zugesagt wurden. Die Krankenkassen wollen diese vertragliche Regelung nun aber nicht mehr einhalten.



Eigentlich war schon fast alles unter Dach und Fach. Kassen und Verbände hatten sich darauf geeinigt, die Vergütungssätze für Physiotherapeuten im Rheinland um 10,5 Prozent zu erhöhen. Lediglich Detailfragen waren noch zu klären. Doch dann trat am 11. Mai das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) in Kraft. Das regelt unter anderem, dass Physiotherapie bundesweit einheitlich bezahlt werden muss. Künftig gilt überall der bundesweit höchste Einheitspreis für eine physiotherapeutische Maßnahme. Explizit heißt es in der Gesetzesbegründung, dass alle bislang verhandelten Erhöhungen in die Berechnung des Bundeshöchstpreises einfließen sollen. Wenn im Rheinland also jetzt die Preise erhöht werden, werden sie durch die neue Regelung in ganz Deutschland erhöht.



Die Krankenkassen im Rheinland wollen das aber offenbar verhindern. Schriftlich teilten sie den Berufsverbänden mit, dass die bereits verhandelte Erhöhung laut ihrer Rechtsauffassung nicht mehr verbindlich sei. Schließlich seien seit Inkrafttreten des TSVG die landesweiten Verhandlungen durch bundeseinheitliche Tarifverhandlungen abgelöst. Die Einigung sei dadurch hinfällig.



Die Physiotherapeuten kämpfen seit Langem für eine höhere Vergütung, auch um dem stetig steigenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mit den Regelungen des TSVG hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reagiert und für eine neue und bessere Vergütungsstruktur gesorgt. Die Krankenkassen versuchen nun offenbar die zusätzlichen Ausgaben so gering wie möglich zu halten und missachten das rheinländische Verhandlungsergebnis aus dem Vorjahr.



Es bleibt abzuwarten, ob die Parteien selbst eine Einigung erzielen. Die Berufsverbände haben den Kassen ein Ultimatum bis Ende Mai gestellt, ihre derzeitige Entscheidung zurückzunehmen. Aufgrund der bundesweiten Auswirkungen ist das Interesse auch außerhalb des Rheinlands groß.



Für die Verbände verhandelt unter anderem der Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten (IFK). Von Kassenseite beteiligten sich die rheinländischen Regionalkassen AOK Rheinland/Hamburg, IKK classic, BKK Nordwest und Bundesknappschaft.

