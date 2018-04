Das exklusive MIRO-Angebot zur kompakten Wissensvermittlung von Grundlagen und Technik der Gesteinsindustrie kommt in der Praxis sehr gut an. Aufgrund der stetigen Nachfrage bietet der Bundesverband Mineralische Rohstoffe, MIRO, vom 21. bis 23. Juni 2018 ein fünftes Seminar seiner erfolgreichen Reihe an. Tagungsort wird erneut das AOK-Bildungszentrum in Homberg (Ohm) sein.



Kaufleute und Controller, aber auch Techniker oder Ingenieure mit Weiterbildungsbedarf in Unternehmen der Gesteinsindustrie erhalten im Juni 2018 Gelegenheit, ihr Wissen in Sachen „Grundlagen und Technik der Gesteinsindustrie“ ohne Umwege aufzuwerten beziehungsweise auf den neusten Stand zu bringen.



Das Programm vermittelt umfassendes Grundlagenwissen zur Branche, zur Lagerstättenkunde, zu Erkundungsverfahren, unterschiedlichen Gewinnungs- und Aufbereitungstechniken und zum Einsatz von Gesteinsprodukten. Behandelt werden außerdem Normen und Prüfungen, Logistik und Besonderheiten in der Branche sowie die Themen Grunderwerb, Genehmigung, Rekultivierung / Renaturierung im Kontext relevanter Spannungsfelder speziell in der Gesteinsindustrie.



Die Referenten des Bundesverbandes MIRO, der Technischen Hochschule Georg Agricola für Rohstoff, Energie und Umwelt zu Bochum und der RWTH Aachen gehen dabei jeweils auf die wichtigsten Prozessschritte in den speziellen Bereichen der Fest- und Lockergesteinsrohstoffe ein. Zur Veranschaulichung des Vortragsstoffes wird außerdem in bewährter Weise wieder eine Exkursion in die Veranstaltung eingebunden, die als konkretes Fallbeispiel zur Wissensvertiefung dient.



Die Veranstaltung startet am 21 Juni mit einem Begrüßungsabend für die Teilnehmer und endet am Samstagnachmittag, dem 23 Juni 2018, mit einer Zusammenfassung und der Überreichung der Teilnahmezertifikate.



Die Teilnehmerzahl ist mit Blick auf eine effektive Schulung, die Raum für Diskussionen und Interaktionen bietet, beschränkt. Seminar-Anmeldungen sollten also zügig vorgenommen werden. Das Veranstaltungsprogramm mit Anmeldeformular ist im Internet unter dem Hauptmenüpunkt: „Termine und Aktionen“ (http://www.bv-miro.org/termine-2/) abrufbar.



www.bv-miro.org

Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V

MIRO vertritt die Interessen der Hersteller von Kies-, Sand- Quarzsand- und Naturstein- produkten. Die rund 1.600 Unternehmen mit fast 3.000 Werken und 23.500 Mitarbeitern sind in allen Regionen Deutschlands verteilt tätig. Sie stellen sicher, dass die jährliche Nachfrage nach den mengenmäßig wichtigsten Rohstoffen von etwa 500 Mio. t durch kurze Transportwege verbrauchernah bedient werden kann. Gesteinsrohstoffe wie Kies, Sand und Naturstein werden für die Erstellung von Wohn- und anderen Gebäuden sowie für den Bau und Erhalt von Verkehrswegen benötigt. Produkte aus dem Industriemineral Quarz werden von vielen Industriezweigen nachgefragt. Im wahrsten Sinne des Wortes bilden die Rohstoffe der Gesteinsindustrie die Basis unseres modernen Lebens.



