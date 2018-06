Kabinett senkt Qualifikation für die Pflege alter Menschen

Mit dem Kabinettsbeschluss zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrVO) am 13.06.2018 wurde eine überfällige Etappe auf dem Weg zur Einführung der neuen Pflege­ausbildung absolviert. Nach der Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags am 25. Juni stehen noch die Verabschiedungen in Bundestag und Bundesrat an.



Der BLGS kritisiert die am Referentenentwurf vorgenommenen Änderungen der PflAPrVO, die im Wesentlichen die Anlage 4 zur Altenpflegeausbildung betreffen. Hier wurden die Kompetenzanforderungen für die staatliche Abschlussprüfung so gesenkt, dass sie dem im Pflegeberufegesetz formulierten Ausbildungsziel und dem verfassungsrechtlich verbrieften Status als Heilberuf in keiner Weise mehr entsprechen. Vor allem aber werden sie den Be­dürfnissen von alten und sterbenden Menschen in der ambulanten und stationären Lang­zeitpflege nicht gerecht.



Damit ist der Gesetzgeber erneut den Verbänden und Interessensvertreter/innen entgegen­gekommen, die unter dem Deckmantel der Fachkräftesicherung die Zugangsvoraussetzun­gen und das Qualifikationsniveau kontinuierlich absenken wollen. Wieder wird dem dogma­tischen Irrweg gefolgt, auf dem Heerscharen von Hauptschülern nur darauf warten, dass die Altenpflege ihren überzogenen Qualitätsanspruch aufgibt, um endlich den ersehnten Traum­beruf ergreifen zu können. Deprofessionalisierung und Abqualifizierung sollen den Beruf attraktiver machen. Diese Strategie wird einmal mehr scheitern.

Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V.

Der Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe (BLGS) e.V. vertritt die Interessen der Lehrenden und der Bildungseinrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Er ist Ansprechpartner in allen Bildungsangelegenheiten der Gesundheits- und Sozialberufe im Bereich der theoretischen und der praktischen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Der BLGS engagiert sich in fachlichen, pädago­gisch-didaktischen Feldern, in der Mitgestaltung bildungspolitischer Prozesse sowie in der Bildungs­entwicklung und im Bildungsmanagement.



Der BLGS ist Ratsmitglied im Deutschen Pflegerat (DPR) und Trägerverband des Deutschen Bildungsrats für Pflegeberufe (DBR).



