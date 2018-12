Lichter der Erinnerung

06.12.18

Am Sonntag ist es soweit: Anlässlich des „Worldwide Candle Lighting“ werden um Punkt 19 Uhr überall auf der Welt Kerzen angezündet und in Fenster gestellt. Der internationale Gedenktag erinnert an verstorbene Kinder. Durch die verschiedenen Zeitzonen auf der Welt ergibt sich eine Welle des Lichts, die 24 Stunden lang um die Erde laufen wird. „Gedenktage wie das Worldwide Candle Lighting sind für Trauernde wichtige Rituale, die Halt und Trost geben“, sagt Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz. „Für die Angehörigen entsteht ein kostbarer Moment der gemeinsamen Erinnerung, und durch die vielen Unterstützer der Aktion wird diesen Familien ein überwältigendes Zeichen der Solidarität und Anteilnahme gesendet!“



Den Tod des eigenen Kindes gehört sicher zu den furchtbarsten Schicksalen, die eine Familie erleben kann. Jährlich sterben rund 5000 Kinder in Deutschland an lebensverkürzenden Erkrankungen, das sind 14 Kinder pro Tag. „Zurück bleiben Angehörige, für die sich eine unbegreifbare und schmerzvolle Leere auftut“, so Kraft. Mitarbeiter von Kinderhospizeinrichtungen stehen in dieser Lage bei, begleiten die Familien, die sie oft schon über längere Zeiträume betreut haben, auch in der Phase der Trauer. „Und für alle, die keinen Ansprechpartner haben, haben wir das OSKAR Sorgentelefon eingerichtet“, sagt Sabine Kraft. Die einzigartige Hotline ist unter der Nummer 0800/8888 4711 rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, anonym und kostenfrei zu erreichen. Ob Fachleute, Betroffene oder Angehörige, OSKAR beantwortet alle Fragen und hat immer ein offenes Ohr. „Für Menschen, die ihr Kind verloren haben, hört die Trauer nie auf, sie verändert sich nur“, weiß Sabine Kraft. „Unsere geschulten Telefonberater ermutigen dazu, über diese Gefühle zu sprechen, auch, wenn der Todesfall schon sehr lange her ist. Es hilft den Menschen oft sehr zu wissen, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein gelassen werden.“



Diese Gewissheit vermittelt auch der „Worldwide Candle Lighting Day“, an dem sich Anteilnahme in Kerzenschein verwandelt. „Es ist so leicht Trost zu spenden,“ sagt Sabine Kraft: „Machen Sie mit!“

