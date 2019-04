Pressemitteilung BoxID: 746181 (Bundesverband Kinderhospiz e.V)

Ein Schuh für die Kinderhospizarbeit

Designer Leandro Lopes unterstützt den Bundesverband Kinderhospiz mit ungewöhnlicher Hilfsaktion - Modell "Lara Blue" jetzt erhältlich!

„Wie cool sieht der denn aus!“ entfährt es Lara, als sie „ihren“ Schuh das erste Mal sieht. Es ist ein sehr besonderer Moment für die 13-Jährige, als sie im Münchner Theater „Hofspielhaus“ steht – neben Stardesigner Leandro Lopes. Der überreicht ihr das erste Exemplar des Schuhs, den Lara selbst entworfen hat. Als Botschafter des Bundesverbands Kinderhospiz hatte Leandro Lopes zu einem Designwettbewerb eingeladen, eigens für Kinder aus betroffenen Familien. Über hundert Vorschläge für das Design eines neuen „LL-Schuhs“ gingen ein, auch Lara machte begeistert mit – eine schöne Abwechslung in ihrem oft anstrengenden Alltag, in dem sich oft alles um ihren jüngeren Bruder dreht, der schwerstmehrfachbehindert ist und im Rollstuhl sitzt.



Nach einem Entscheidungsprozess, den sich Leandro Lopes nicht leicht machte, ist seine exklusive Marke, deren Stücke alle in Portugal handgefertigt werden, nun um ein ganz besonderes Produkt reicher: „Mich hat Laras Klarheit in der Farbzusammenstellung überzeugt“, sagt Fashion-Profi Lopes. Türkis, Schwarz und Weiß leuchtet der Sneaker, der nun zugunsten der Kinderhospizarbeit im Shop des Modedesigners verkauft wird und den Namen „Lara Blue“ trägt: https://www.leandrolopes.de/de/runner-crafter-lara-blue.html. Der gesamte Erlös kommt dem Bundesverband Kinderhospiz zugute.



„Wir sind unglaublich dankbar, dass wir mit Leandro Lopes einen so engagierten und bekannten Unterstützer für die Kinderhospizarbeit gewonnen haben!“, sagt Marion Werner bei der Übergabe im Hofspielhaus. Werner betreut beim Bundesverband Kinderhospiz den Bereich Wissenschaft und Fortbildungen. „Eine wunderbare Aktion, gerade, weil auch die so oft vernachlässigten Geschwisterkinder mit einbezogen wurden!“ freut sich auch Christine Bronner aus dem Vorstand des Bundesverbands. Lara selbst dagegen kann vor lauter Aufregung gar nicht so viel sagen – ihr strahlendes Lachen übernimmt das für sie. Schnell schlüpft sie in ihren besonderen Schuh und testet die ersten Schritte mit „Lara Blue“. Wie es sich anfühlt? „Cool!“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (