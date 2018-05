Friends of Glass befragen europäische Verbraucher zu Umweltschutz und nachhaltigen Verpackungslösungen

Wenn es sich um Umweltschutz dreht, gehen die Gespräche über Verpackungsmaterialien von Lebensmitteln und Getränken oft in eine Richtung: das Meer. Dem wollte die europaweit engagierte Initiative Friends of Glass näher auf den Grund gehen und hat europäische Verbraucher befragt, unter anderem auch rund 3.200 aus Deutschland, um herauszufinden, ob die aktuelle Berichterstattung Einfluss auf ihr Verhalten hat und wie sie über nachhaltige Verpackungslösungen denken.



Glas ist meeresfreundlichste Verpackung



Durch die aktuelle Berichterstattung und Umweltdokumentationen gibt es einen Zuwachs öffentlicher Aufmerksamkeit für den Umwelt- und Meeresschutz. Dabei steht häufig im Fokus, das Bewusstsein der Verbraucher für nachhaltige Entscheidungen im Alltag zu stärken. Der europaweiten Umfrage der Friends of Glass zufolge bemerken bereits 79 Prozent der befragten Deutschen, dass sich die aktuellen Diskussionen über die Verschmutzung der Meere auf ihr eigenes Verhalten auswirken. Auf europäischer Ebene sind es ähnlich viele, knapp 78 Prozent.



Das gestärkte Bewusstsein hat auch Einfluss auf die Wahl der Verpackung für Lebensmittel und Getränke: Aus den Ergebnissen der Umfrage geht hervor, dass 70 Prozent der befragten Deutschen Glas als meeresfreundlichste Verpackung ansehen und sogar 76,4 Prozent beim alltäglichen Einkauf am liebsten bzw. zweitliebsten zur Glasverpackung greifen.



Glas ist tatsächlich einer der nachhaltigsten Werkstoffe: Es wird ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und kann endlos häufig recycelt werden. Neue Glasverpackungen werden zu einem Großteil aus recyceltem Glas hergestellt und sind somit besonders umweltfreundlich.



Über die Umfrage



Die europaweite Social-Media-Umfrage startete mit dem Ziel, die Haltung europäischer Verbraucher gegenüber Verpackungsmaterialien herauszufinden und somit den Diskurs über die Vorteile von Glasverpackungen für die Umwelt anzustoßen. Sie wurde in 12 Ländern durchgeführt: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Österreich, Kroatien, Tschechien, Polen, Slowakei, Schweiz und Türkei. Über einen einmonatigen Zeitraum, vom 29. März bis zum 27. April 2018, haben 6.256 Personen an der Umfrage teilgenommen.



Über die Friends of Glass:



Friends of Glass startete 2008 als Kampagne, deren Ziel es war, ein Bewusstsein für die Vorzüge von Glas zu schaffen. Dahinter steht der Europäische Verband der Behälterglasindustrie (FEVE) - eine internationale Non-Profit-Vereinigung, deren Mitglieder aus den Bereichen Glasbehälter für Lebensmittel und Getränke, Parfum, pharmazeutische Produkte und Kosmetik sowie Tafelglas stammen. Friends of Glass ist eine Community mit Menschen aus unterschiedlichen europäischen und nicht-europäischen Ländern, die davon überzeugt sind, dass Glas aufgrund einzigartiger Vorteile für Umwelt, Wirtschaft und Familien ein ideales Verpackungsmaterial ist. Einzelpersonen, nationale Organisationen, Agenturen und Unternehmen, die an die Nachhaltigkeit von Glas glauben, sind ebenfalls stolze Mitglieder der Community. Beteiligte Länder sind Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich, die Schweiz, Polen, Kroatien, die Tschechische Republik sowie die Slowakei.



Über FEVE:



Die FEVE (der Europäische Behälterglasverband) ist die Vereinigung der europäischen Hersteller von Glasverpackungsbehältern und maschinell produziertem Glasgeschirr. Die Vereinigung repräsentiert die Behälterglasindustrie auf der internationalen und besonders auf der europäischen Ebene. Die FEVE steht im Dialog mit den europäischen Institutionen zu Umwelt- und Handelsthemen und anderen wichtigen Themen. Die FEVE setzt sich für Glasverpackungen und Glasrecycling ein und ergänzt so die Aktivitäten der Glasindustrie auf nationaler Ebene.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren