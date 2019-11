Pressemitteilung BoxID: 777656 (Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.)

Wechsel in der Geschäftsführung

Dr. Janina Jänsch ist neue Geschäftsführerin des bvkm

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) hat eine neue Geschäftsführerin. Dr. Janina Jänsch folgt auf Natalie Tauchert, die den bvkm im Sommer verlassen hatte.



Die neue Geschäftsführerin, Dr. Janina Jänsch, ist bereits seit Oktober mit den Geschäften/Aufgaben des bvkm betraut. Sie hat in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften promoviert und war im Anschluss mehrere Jahre in der Privatwirtschaft tätig. Zuletzt war sie Geschäftsführerin einer gemeinnützigen Stiftung, die Familien unterstützt, die sich in finanziellen Notlagen befinden. Darunter waren auch immer wieder Familien, die ein Kind oder mehrere Kinder mit Behinderung haben.



Dr. Janina Jänsch freut sich auf die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren innerhalb und außerhalb des Verbandes. „Wenn ich meinen ersten Eindruck des bvkm mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich das Wort ‚Vielfalt‘ wählen. Vielfalt an Menschen, Persönlichkeiten, Lebenssituationen, Bedarfen und ja, eine Vielfalt an Herausforderungen. Wir als bvkm haben stets einen wachsamen Blick auf die politischen Entwicklungen und machen uns für unsere Mitglieder stark. Dafür stehe auch ich in Zukunft“, erklärt Dr. Jänsch.



In den ersten Wochen ihrer Tätigkeit besuchte Dr. Janina Jänsch zunächst einige Einrichtungen der Mitgliedsverbände des bvkm, um einen detaillierten Einblick in die Arbeit des Verbandes zu bekommen. Im November nahm sie dann ihre Tätigkeit in der Geschäftsstelle in Düsseldorf auf.

