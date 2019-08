Pressemitteilung BoxID: 761958 (Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V.)

Modelle guter Praxis von Suchtselbsthilfe

Ergebnisse einer Befragung von Gruppenleiter*innen

Vorgestellt werden am 13.08.2019 um 11 Uhr im Ibis Hotel Dortmund-West die Evaluationsergebnisse einer Befragung von Gruppenleiter*innen im Jahr 2018 zur guten Praxis bei BKE-Selbsthilfegruppen zur Identifizierung von Best-Practice-Modellen.



Grundlage der Präsentation und der Pressekonferenz wird der Forschungsbericht des durchführenden Institutes für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, Hamburg (ISD) sein.



Dieser beinhaltete 22 Fragen zur Einschätzung der Praxis unserer BKE Gruppenleitenden. Die Fragen deckten hierbei Themen ab wie persönliche Zufriedenheit und Motivationen zur aktuellen und zukünftigen Mitarbeit, zu BKE-internen und externen Kooperationen mit der beruflichen Suchthilfe, zur Mitgliedergewinnung, unserer Öffentlichkeitsarbeit und der Freizeitgestaltung. Ziel war es, förderliche und hinderliche Bedingungen zu erkennen und daraus zu lernen. An der anschließenden telefonischen Kurzbefragung, die über 3 Monate dauerte, nahmen 176 hochmotivierte Gruppenleitende (69 % Männer und 31 % Frauen) teil. Dies entsprach einer Beteiligungsquote von 86 %. Der inhaltliche Schwerpunkt der Gruppen lag zu 72 % beim Alkohol, gefolgt von 24 % offenen Gruppen und 11 % Angehörigen-Gruppen (hierbei war eine Mehrfachnennung möglich). Alle anderen spezifischen Gruppen kamen auf geringere Anteile, wie (Glücks) Spielsucht 5 %, Frauen 4 % und Senioren 3 %. Aus den geführten Interviews wurden dann 4 Fokusgruppen gebildet mit insgesamt 23 Teilnehmenden. Davon waren 21 Gruppenleitende und 2 Angehörige. Diese trafen sich innerhalb eines Monats (jeweils einmalig), für ca. zweieinhalb Stunden in Rendsburg, Osnabrück, Hamburg und Bochum, zu vertiefenden Gesprächen. Aus der Befragung ergaben sich interessante Empfehlung für unsere BKE Gruppenarbeiten zur Kooperation mit der beruflichen Suchthilfe, zur suchtmittelfreien Freizeitgestaltung, zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Gewinnung neuer Mitglieder.



Vorgestellt werden die Ergebnisse und Empfehlungen durch zwei Mitglieder der Projektgruppe des durchführenden Institutes Herrn Dr. Jens Kalke und Herrn Hermann Schlömer, sowie die Projektleitung, vertreten durch Herrn Andreas vom Ende, die Projektkoordinatorin Frau Claudia Kornwald und den geschäftsführenden Bundesvorstand des BKE, vertreten durch den Bundesvorsitzenden Herrn Lando Horn, den Stellvertretenden Bundesvorsitzen Herrn Hans-Ulrich Funk und die Bundesschriftführerin Frau Doreen Rupieta sowie die Barmer als fördernde Krankenkasse (Selbsthilfeförderung nach § 20 h Sozialgesetzbuch V), vertreten durch Herrn Jens Krug.

