BDU-Präsident Ralf Strehlau für zwei Jahre wiedergewähl

09.11.18



Strehlau: „Unternehmensberatung in Deutschland bleibt weiterhin eine Erfolgsgeschichte“

Matthias Loebich, Dr. Klaus Neuhäuser und Wolfram Tröger vervollständigen das Spitzengremium der Unternehmensberater





Ralf Strehlau ist in der gestrigen Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU)in Düsseldorf einstimmig im Präsidentenamt bestätigt worden. Er wird damit für weitere zwei Jahre an der Spitze der Standesvertretung der Consultingwirtschaft stehen. Strehlau ist Geschäftsführer der Anxo Management Consulting GmbH mit Sitz in Frankfurt. Der BDU-Präsident sieht sowohl den Verband als auch die gesamte Branche für die kommenden Jahre gut aufgestellt: „Die Unternehmensberatung in Deutschland ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, auch derzeit können wir uns über eine kraftvolle Branchenkonjunktur freuen. Die Veränderungsdynamik in Wirtschaft und Gesellschaft wird nach meiner Einschätzung auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen und dazu führen, dass speziell unsere digitale Expertise und Umsetzungskompetenz bei den Kunden gefragt sein wird.“



Bei der BDU-Mitgliederversammlung wurden ebenfalls Matthias Loebich, Bearingpoint GmbH sowie Dr. Klaus Neuhäuser, Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH, als Vize-Präsidenten in das Spitzengremium des Verbandes wiedergewählt. Die langjährige Vize-Präsidentin Dr. Regina Ruppert, Selaestus Personal Management GmbH, ist aus dem BDU-Präsidium ausgeschieden, sie hatte nicht erneut kandidiert. Als Nachfolger wählten die Verbandsmitglieder Wolfram Tröger, Tröger & Cie. AG, in das Präsidiumsteam. Der Frankfurter Personalberater bringt viel Verbandserfahrung durch seine achtjährige Vorstandstätigkeit im BDU-Fachverband Personalberatung mit. Er wird speziell die Belange der Personalberater im BDU vertreten.

