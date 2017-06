Europas Zivilgesellschaft Gefahr? Führende europäische Stiftungen formen Allianz

.





Warschauer Erklärung: Verbund europäischer Stiftungen macht sich für Zivilgesellschaft stark

„Philantropic Alliance for Solidarity and Democracy in Europe“ initiiert

Solidaritätsfonds soll zivilgesellschaftliche Akteure und Grundfreiheiten schützen

Stiftungen rufen europäische Institutionen zum Handeln auf





Europas Zivilgesellschaft gerät unter Druck. In einer wachsenden Zahl europäischer Länder wird die Arbeit von NGOs, Stiftungen, akademischen Institutionen und der freien Presse auf Grund politischer Radikalisierung und Polarisierung zunehmend eingeschränkt. Europas Stiftungen und Philanthropen setzen jetzt ein kraftvolles Signal dagegen.



Im Rahmen der 28. European Foundation Center Konferenz präsentieren führende europäische Stiftungen, darunter u.a. Open Society Foundation, Bertelsmann Stiftung, Bosch Stiftung, Körber Stiftung, Cultural Foundation,Stavros Niarchos Foundation, die Warschauer Erklärung zur Stärkung der Zivilgesellschaft sowie konkrete Maßnahmen. Unter dem Dach der neu initiierten „Philantropic Alliance for Solidarity and Democracy in Europe“ soll ein gemeinsamer Solidaritätsfonds eingerichtet werden, der mit finanziellen und ideellen Ressourcen bedrohte zivilgesellschaftliche Akteure unterstützt und somit ihre Arbeit und Unabhängigkeit sichert. Darüber hinaus intensivieren die Stiftungen den Austausch untereinander.



Stiftungen sehen Grundfreiheiten in Gefahr



„Autonom arbeitende Stiftungen sind besonders wichtig für die Zivilgesellschaft eines jeden Landes. Diejenigen Staaten, die Stiftungen in ihrer freiheitlichen Gestaltung behindern, hemmen ihre eigene Entwicklung. Stiftungen sind ein Gradmesser für die Freiheit eines Landes. Ungarn, Polen, die Türkei sind schlecht beraten, wenn sie die Tätigkeit der gemeinnützigen Stiftungen in ihren Ländern einschränken und den Freiheitsgrad der Stiftungen beschneiden.", erklärt Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.



Stiftungen und NGOs, als Ausdruck einer freiheitlichen und lebendigen Bürgergesellschaft, sind oftmals erste Opfer autokratischer Regierungen und geraten in polarisierten Gesellschaften schnell an den Pranger. Die Allianz europäischer Stiftungen sieht in diesem Zusammenhang Grundrechte, wie Presse- und Meinungsfreiheit, aber auch Demokratie und gesellschaftliche Vielfalt als solche in Gefahr.



Europäische Institutionen müssen Grundfreiheiten schützen



Die Gemeinschaft von Stiftungen und Philanthropen fordert von den europäischen Institutionen verstärktes Engagement und ein klares Bekenntnis zur Freiheit zivilgesellschaftlicher Akteure. Im Aufruf heißt es: „Die öffentlichen Europäischen Institutionen müssen robuste Mechanismen zum Schutz, zur Verteidigung und Förderung der Grundfreiheiten einrichten.“



Bundesverband Deutscher Stiftungen



Als unabhängiger Dachverband vertritt der Bundesverband Deutscher Stiftungen die Interessen der Stiftungen in Deutschland. Der größte Stiftungsverband in Europa hat über 4.100 Mitglieder; über Stiftungsverwaltungen sind ihm mehr als 8.000 Stiftungen mitgliedschaftlich verbunden. Damit repräsentiert der Dachverband rund drei Viertel des deutschen Stiftungsvermögens.



Informationen





Warschauer Erklärung im Wortlaut - Link

Liste der beteiligten Stiftungen - Link

Website des European Foundation Centre - Link



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren