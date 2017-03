"Der Hausfreund" macht Lust auf den Hausbau

Was haben Hundesport und Gemüsezüchten mit Hausbau zu tun? Das weiß nur, wer selber baut und hinterher sein eigenes Zuhause im Grünen genießt. Für smarte Bauherren gibt der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) ab April das Lifestyle-Magazin „Der Hausfreund“ heraus. Das 40 Seiten starke Heft erscheint vierteljährlich in einer Auflage von 30.000 Exemplaren und wird kostenlos an die Besucher der fünf FertighausWelten des BDF verteilt. Zu lesen sind neben Wohn- und Bautrends viele bunte Themen wie Urban Gardening, Chaos im Kinderzimmer oder Kaffeekultur für Zuhause.



Der Hausfreund hält viele nützliche Informationen bereit und soll außerdem dem Leser mit hochwertigen Texten und Themen Spaß und Freude vermitteln. Damit passt das Magazin ideal zum Konzept der FertighausWelten. Der BDF betreibt deutschlandweit fünf FertighausWelten in Hannover, Nürnberg, Köln, Wuppertal und Günzburg. Die Musterhausausstellungen locken pro Jahr bis zu 200.000 Besucher an. Bauinteressierte können in den voll ausgestatteten Musterhäusern wertvolle Eindrücke vom Wohngefühl in einem modernen Holz-Fertighaus sammeln. Sie erstellen einen Plan für ihr persönliches Traumhaus und knüpfen Kontakte zu den führenden deutschen Hausbauunternehmen.



