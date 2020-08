Pressemitteilung BoxID: 810687 (Bundesverband deutscher Banken e.V.)

Martin Zielke übergibt Amt des Bankenpräsidenten an Hans-Walter Peters

Mit Blick auf sein Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG hat Martin Zielke auch sein Amt als Bankenpräsident zur Verfügung gestellt. „Ich habe meinen Vorgänger Hans-Walter Peters gebeten, den Bankenverband jetzt zu führen. Die Banken spielen in der derzeitigen Phase der Bewältigung der Coronakrise eine zentrale Rolle. Darauf muss sich der Verband jetzt mit ganzer Kraft konzentrieren“, sagte Martin Zielke.



Der Vorstand des Bankenverbandes hat Peters in einer außerordentlichen Sitzung erneut zum Bankenpräsidenten bis zu den turnusgemäßen Gremiensitzungen im Frühjahr 2021 gewählt.



„Mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft liegt eine wichtige Zeit vor uns, in der es um bedeutende Weichenstellungen für die europäische Wirtschaft geht. Wir Banken wollen uns hier entschlossen einbringen und Europa stärken“, sagte Hans-Walter Peters nach der Wahl.



Peters stand von 2016 bis 2020 an der Spitze des Bundesverbandes deutscher Banken. Im April dieses Jahres wurde Martin Zielke zu seinem Nachfolger gewählt. Peters ist seit 2000 persönlich haftender Gesellschafter und seit 2009 Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Seit 2010 sitzt er im Vorstand des Bankenverbandes. Martin Zielke ist seit 2010 Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG und seit 2016 Vorsitzender des Gremiums. Er sitzt seit 2016 im Vorstand des Bankenverbandes.

