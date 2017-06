455 Tafeln setzen deutschlandweit ein Zeichen für Demokratie und Offenheit

Die Aktion „17. Juni – Tag der offenen Gesellschaft“ ist deutschlandweit auf ein breites Echo in der Bevölkerung gestoßen. Am 17. Juni stellten die Menschen überall in der Republik Tische und Stühle vor die Tür und tafelten und diskutierten mit Freunden und Nachbarn. 455 Tafeln setzten so ein Zeichen für Demokratie, gelebte Offenheit und ein friedliches Miteinander. Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) unterstützte die Aktion als Medienpartner. Zahlreiche Unterstützer wie Eckhard von Hirschhausen, Katja Riemann oder der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatten sich der bürgerschaftlichen und überparteilichen Initiative angeschlossen.



„Viele Menschen haben am Wochenende gezeigt, wie wichtig Ihnen ein lebendiges demokratisches Gemeinwesen und eine aktive und offene Bürgergesellschaft ist. Für den Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter ist die Unterstützung dieser Aktion ein wichtiges Anliegen, da sie den Zusammenhalt vor Ort stärkt und die aktive Zivilgesellschaft befördert“, sagt BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers. Durch ihre (sub)lokalen Verwurzelung sei die Berichterstattung der Anzeigenblätter nicht zuletzt eine wichtige Vorrausetzung für das bürgerschaftliche Engagement der Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld.



Ziel der Initiative Offene Gesellschaft ist es, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen und die Gesellschaft weiterzuentwickeln, indem die vielen demokratischen Kräfte, die jeweils für sich wirken, zu einer machtvollen zivilgesellschaftlichen Bewegung gebündelt werden.



Weitere Informationen unter: www.die-offene-gesellschaft.de/17juni

Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.

Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA) ist die Spitzenorganisation der Anzeigenblattverlage in Deutschland. Gemeinsam mit den beiden anderen Verlegerverbänden hat er seinen Sitz im Haus der Presse in Berlin. Dem BVDA gehören 222 Verlage mit insgesamt 886 Titeln und einer Wochenauflage von 64,7 Millionen Exemplaren an. Damit repräsentiert der BVDA rund 75 Prozent der Gesamtauflage der deutschen Anzeigenblätter. Anzeigenblätter sind nach BVDA-Definition Presseprodukte, die kostenlos mindestens einmal wöchentlich an die Haushalte eines festumrissenen Gebietes nahezu flächendeckend verteilt werden. Ihr Vorzug liegt in der hohen Haushaltsabdeckung sowie der großen Lokalität. Anzeigenblätter weisen im Schnitt 30 bis 40 Prozent redaktionelle Inhalte auf.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren