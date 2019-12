Pressemitteilung BoxID: 778199 (Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V.)

Spukende LEGO Schule, ferngesteuerte Plüsch-Fahrzeuge und leuchtende PLAYMOBIL-Perlen

Angesagteste Spielzeuge 2019 veröffentlicht

Die angesagtesten Spielzeuge des Jahres präsentiert immer einen Monat vor Weihnachten der Handelsverband Spielwaren (BVS) mit der TOP 10 Spielzeug. Was sind 2019 die Hits bei den Kids? „Kuscheltiere sprechen mit den Kindern oder können von ihnen sogar ferngesteuert werden. Eine Geisterjagd wird noch spannender mit App-Unterstützung, Kugelbahnen regen zum Experimentieren an und Pferde lernen Kunststücke. Auch in 2019 lässt die Spielwarenbranche die Herzen der Kinder wieder höher schlagen“, so Steffen Kahnt, BVS-Geschäftsführer.



Spielen zwischen den Welten: Die Dschungel Olympiade sorgt für Bewegung im Kinderzimmer und animiert mit Lautsprecher und tiptoi® Stift zu lustigen Aufgaben. Garantierten Spielspaß zwischen physischer und digitaler Welt bietet LEGO® Hidden Side, eine Geisterjagd mit App und physischem Bauset. Und echte Technik-Fans können den neuen SIKUCONTROL Traktor Claas Xerion 5000 jetzt sogar via App per Smartphone und Tablet steuern.



Kuscheln und Erleben: Das BlinkiLinkis Faultier begeistert und fördert die Kleinsten. Fahrspaß und Schmusen garantieren die ferngesteuerten Revellino-Fahrzeuge aus Plüsch. Und Cubby, der interaktive Knuddelbär von furReal, überrascht mit mehr als 100 Geräusch- und Bewegungskombinationen.



Grenzenlose Kreativität: Im magischen Korallenpavillon mit Perlenbahn und Leuchtkuppel von PLAYMOBIL tauchen Kindern in die aufregende Welt der Meerjungfrauen ab. Kleine Tüftler erlernen mit der Galileo Action & Reaction Kugelbahn-Reihe spielerisch die Gesetze der Physik. Mit den neuen Schleich FARM WORLD „Pony Agility“-Spielsets können Ponys trainiert und Kunststücke geübt werden. Und: Im spannenden Abenteuer-Spiel Adventure Games erkunden die Spieler als Team ein altes Verlies, finden Hinweise und entdecken so nach und nach, welche mysteriösen Ereignisse hier vor sich gehen.



Die „TOP 10 Spielzeug“-Liste 2019 mit Fotos und Videos finden Sie unter www.top10spielzeug.de bzw. auf der beigefügten Übersicht.



Die „TOP 10 Spielzeug“



Seit 2003 zeichnen Spielwaren-Profis herausragende Neuheiten und Innovationen aus, die das Zeug zum Bestseller haben. Die Auswahl der Highlights des Jahres trifft der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (BVS) gemeinsam mit einer unabhängigen Experten-Jury aus dem Spielwaren-Fachhandel (idee+spiel, SPIEL & SPASS, SPIELZEUG-RING, Smyths Toys, VEDES). Die „TOP 10 Spielzeug“ ist die Marketingaktion des Einzelhandels für Spielzeug und Freizeitartikel in Deutschland.



Alles zur TOP 10 Spielzeug 2019 sowie Bildmaterial finden Sie unter: http://www.top10spielzeug.de/Top10-Spielzeug-Preistraeger/Preistraeger-2019.php













Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (