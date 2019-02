co.met jetzt auch Mitglied im BEMD e.V.

Der Bundesverband der Energiemarktdienstleister (BEMD) e.V. begrüßt die co.met GmbH als weiteres neues Mitglied. Die Beitrittsvereinbarung wurde auf der diesjährigen E-World unter Beisein der Geschäftsführungen der co.met und des BEMD unterzeichnet. co.met ist ein Metering-Dienstleister mit Hauptsitz in Saarbrücken und seit dem Jahr 2001 Partner von rund 450 Stadt- und Gemeindewerken. Damit wird die Mitgliederbasis des BEMD, die bereits im vergangenen Jahr gewachsen ist, weiter verstärkt. Der BEMD ist Veranstalter des 4. BEMD-Jahreskongress am 4.4. in Magdeburg mit dem Thema „Smarter Energiemarkt: Trends und Entwicklungen für Energiemarktdienstleister“; auf der darauffolgenden Mitgliederversammlung am 5.4. wird sich co.met im Kreis der Mitglieder vorstellen.

Bundesverband der Energiemarktdienstleister

Der BEMD vertritt die Interessen der Energiemarktdienstleister gegenüber Gremien, Verbänden und dem Gesetzgeber zu laufenden Entscheidungsverfahren und stellt eine entsprechende Informationsplattform zur Verfügung. Ob es um Qualitätsstandards, Prozessabläufe oder gesetzlich verordnete Pflichten geht, der BEMD engagiert sich für einen Markt, in dem Energiemarktdienstleister und Energieversorgungsunternehmen gemeinsam Erfolge erzielen können. Das Spektrum der Mitgliedsunternehmen reicht von Abrechnungs- und Zählergesellschaften und -abteilungen, Beratern, Call Centern, Forderungsmanagern, IT-Dienstleistern bis hin zu Messstellenbetreibern und Messdienstleistern.



Mitglieder des BEMD sind u. a. A/V/E GmbH, adesso AG, aov IT.Services GmbH , arvato Systems perdata GmbH, co.met GmbH, Conergos GmbH & Co. KG, COUNT+CARE GmbH & Co. KG, DMS GmbH, e-maks GmbH & Co. KG, e.dat GmbH, EnBW AG, Energy Systems Consulting GmbH, Enseco GmbH, evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH, FACTUR Billing Solutions GmbH, GET AG, GISA GmbH, hsag Heidelberger Services AG, Intrum Deutschland GmbH, items GmbH, LAS GmbH, Natuvion GmbH, PALMER AG, prego services GmbH, regiocom AG, regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH, rku.it GmbH, SIV Utility Services GmbH, Soluvia Billing GmbH, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, swb Vertrieb GmbH, VOLTARIS GmbH, Wilken PRO GmbH.



Mehr zum BEMD: www.bemd.de