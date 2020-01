Pressemitteilung BoxID: 782791 (Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) e.V)

QTA ist neues Mitglied im Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft

Europas größter Reiseverbund verstärkt den Dachverband

Die Quality Travel Alliance (QTA) ist neues Mitglied des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW). „Wir freuen uns sehr, dass Europas größter Reiseverbund nun starker Partner in den Reihen des BTW ist“, begrüßt BTW-Präsident Dr. Michael Frenzel das Mitglied in den Reihen des Dachverbands der Tourismuswirtschaft. „Kleine und mittelständische Unternehmen sind Herz und Rückgrat der Tourismusbranche und prägen somit auch den BTW sowie seine Arbeit“, so Dr. Frenzel. „Die QTA repräsentiert genau diese Unternehmenskultur und -struktur. Wir freuen uns, dass wir bei unserem Einsatz für die Rahmenbedingungen der Tourismuswirtschaft künftig auf das bekannte Engagement und den hohen Sachverstand der Quality Travel Alliance bauen dürfen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns besonders, dass QTA-Sprecher Thomas Bösl seine Bereitschaft erklärt hat, aktiv in unseren BTW-Gremien mitzuarbeiten.“



„Die Mitarbeit beim BTW ermöglicht es den Kooperationen der QTA, die Belange des stationären Reisevertriebs noch besser zu vertreten“, erläutert Thomas Bösl. Einerseits ist es uns ein großes Anliegen, für wichtige Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen und somit aktiv die Zukunftsfähigkeit unserer Branche mitzugestalten. Andererseits wollen wir künftig auch über den Dachverband das Wissen in Politik und Öffentlichkeit über Reisebüros und die notwendigen Rahmenbedingungen für deren Arbeit weiter schärfen.“



Als größte Reisebüro-Kooperationsallianz mit Sitz in Deutschland umfasst die Quality Travel Alliance (QTA) derzeit rund 9.800 Reisebüros, und bündelt einen Umsatz von rund 5,2 Mrd. Euro. Allianzpartner sind die Ketten und Kooperationen AER Kooperation AG, Neckermann Reisen Partner/Team (Alpha Reisebüropartner GmbH), Reiseland GmbH & Co. KG, rtk/RT-Reisen GmbH, Schmetterling International GmbH & Co. KG und TUI TRAVELStar GmbH.

