"Der Goldene Koffer 2019" - Der Start-up Preis der Tourismusbranche

Gesucht: Mobility-, Insurance-, Hospitality-, Food-, Payment-Start-ups / Jetzt bis zum 31. August bewerben

Welche spannenden Geschäftsmodelle, Servicesolutions und Produkte werden die Tourismuswirtschaft in Zukunft bewegen? Der Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) schreibt zum zweiten Mal den „Goldenen Koffer – den Innovationspreis der Tourismuswirtschaft“ sponsored by TITAN aus und ist gespannt auf kreative Bewerbungen aus der deutschen Gründerszene. Ab heute können sich Start-ups aus allen Bereichen der vielfältigen Tourismuswirtschaft bis zum 31. August 2019 bewerben.



Gesucht wird das Start-up mit der größten Innovationshöhe, dem kreativsten Geschäftsmodell und dem höchsten Impact auf die Tourismusbranche. Dabei sind Bewerbungen von Start-ups aus der klassischen Touristik genauso willkommen, wie Bewerbungen aus dem Bereich Mobility, Insurance, Payment oder weiteren Bereichen der heterogenen Branche und ihrer Dienstleister. Bewerben können sich Lifestyle-Start-ups, skalierbare Start-ups oder auch Social Start-ups. Einzige Bewerbungsvoraussetzungen sind, dass das Start-up nicht länger als drei Jahre am Markt ist, der Firmensitz sich im Inland befindet und das Produkt oder die Dienstleistung bereits käuflich zu erwerben ist.



Die Finalisten werden ihre Geschäftsmodelle im Rahmen einer Veranstaltung im Innovation Hub von Roland Berger und Visa („Spielfeld“) am 24. September 2019 in Berlin pitchen.



Auch in diesem Jahr hat der BTW zur Ermittlung des innovativsten Start-ups aus der Tourismusbranche eine hochkarätige Jury gewinnen können:



Jörg Esser, Partner bei Roland Berger



Daniela Schade, Geschäftsführerin, AccorHotels Deutschland GmbH



Onno Szillis, Leiter DB Mindbox, Deutsche Bahn AG



Gleb Tritus, Geschäftsführer Lufthansa Innovation Hub



Michael Steuer, BTW-Young Leaders Circle/ Geschäftsführer, Usedom Tourismus GmbH



Das Gewinner-Start-up wird sein Geschäftsmodell zusätzlich auf dem 22. Tourismusgipfel des BTW am 4. November ca. 500 Experten aus der Branche und der Politik im Hotel Adlon vorstellen und gewinnt Mentorings mit den Jury-Mitgliedern der Innovation Hubs. Zudem wird der Gewinner auf der Website des Innovationspreises präsentiert und erhält die Möglichkeit, sich auf Verbandsveranstaltungen des BTW zu vernetzen. Alle Finalisten erhalten darüber hinaus Koffer (X-Ray) von Titan.



Premium Sponsor des Goldenen Koffers 2019 ist Bosch Service Solutions. Die Übernachtungen für die Start-ups sponsert das ibis Hotel Berlin City Potsdamer Platz.



Interessierte Start-ups können sich ab sofort über innovationspreis@btw.de (Ansprechpartnerin: Loretta von Plettenberg) bewerben.



Weitere Informationen zur Bewerbung: https://www.goldener-koffer.de

