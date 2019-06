Pressemitteilung BoxID: 754799 (Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.)

Atommüll-Erörterungstermin wird heute (Mittwoch, 5. Juni 2019) in Legden bei Ahaus fortgesetzt

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) weist darauf hin, dass heute am Mittwoch, 5. Juni 2019 in Legden bei Ahaus (Kreis Borken) der Erörterungstermin fortgesetzt wird, bei dem es um das Atommülllager in Ahaus geht. Konkreter Anlass des Termins ist die beantragte Verlängerung der Lagerfrist für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. Die aktuelle Lagerungsgenehmigung läuft am 20. Juli 2020 aus. Beantragt ist jetzt eine Lagerungsdauer bis Ende 2057. Gegen diese verlängerte Lagerfrist wurden zahlreiche Einsprüche bei der zuständigen Bezirksregierung in Münster eingereicht. Auch der BBU hat in einer Stellungnahme die geplante längere Lagerdauer für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll abgelehnt. Die Stellungnahme findet man auf der Homepage des BBU unter https://bbu-online.de/Einwendungen/BBU%20Stellungnahme%20Ahaus%20Maerz%202019.pdf



Ort der Erörterung ist der Audimaxx des Dorf Münsterland Hotels in Legden, Haidkamp 1.



Die Pläne zur längeren Lagerdauer des schwach- und mittelradioaktiven Atommülls wurde am ersten Erörterungstag von privaten Einwenderinnen und Einwendern, von der Ahauser Bürgermeisterin, von der Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“, vom BBU, von den anerkannten Naturschutzverbänden sowie von Organisationen aus Gronau und Lingen abgelehnt. Der Bezirksregierung Münster, die als Genehmigungsbehörde im Verfahren fungiert, wurde mit Nachdruck dargelegt, dass das geplante Atommüll-Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter, in dem auch Ahauser Atommüll gelagert werden soll, nicht betriebsbereit ist und zudem als Endlager völlig ungeeignet ist. Im Mai hat ein Brand in der Endlagerbaustelle für Aufsehen gesorgt.



BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz forderte die sofortige Stilllegung aller Atomkraftwerke und sonstiger Atomanlagen, damit nicht ständig neuer Atommüll produziert wird. Er kritisierte am ersten Erörterungstag, dass die grenznahe Bevölkerung in den Niederlanden nicht über das Genehmigungsverfahren und den Erörterungstermin informiert wurden. Er beantragte, dass Informationen zum Verfahren in niederländischer Sprache veröffentlicht werden und dass auch die Kommunen im Umkreis von 25 Kilometern rund um Ahaus offiziell am Genehmigungsverfahren beteiligt werden.



Weitere Informationen zum Atommülllager in Ahaus, zu drohenden Castor-Atommülltransporten nach Ahaus und zu weiteren Aspekten des weiten Themenfeldes „Atommüll“ unter



https://www.bi-ahaus.de,



https://ahauser-erklaerung.de,



https://atommuell-protest.de,



https://ag-schacht-konrad.de,



https://www.bi-luechow-dannenberg.de,



https://www.atommuellreport.de,



http://www.atommuellkonferenz.de,



https://bbu-online.de



Engagement unterstützen



Zur Finanzierung seines vielfältigen Engagements bittet der BBU um Spenden aus den Reihen der Bevölkerung. Spendenkonto: BBU, Sparkasse Bonn, IBAN: DE62370501980019002666, SWIFT-BIC: COLSDE33.



Informationen über den BBU und seine Aktivitäten gibt es im Internet unter http://www.bbu-online.de und telefonisch unter 0228-214032. Die Facebook-Adresse lautet www.facebook.com/BBU72 <http://www.facebook.com/BBU72>. Postanschrift: BBU, Prinz-Albert-Str. 55, 53113 Bonn.

