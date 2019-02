bad e.V. verstärkt seine Präsenz in Mecklenburg-Vorpommern

28.02.19

Um seine Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern noch besser verrichten zu können, hat der Vorstand des Bundesverbands Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen (bad) e.V. beschlossen, eine eigene Geschäftsstelle mit Sitz in Rostock zu eröffnen. „Damit wollen wir die Mitgliederbetreuung und die Gremienarbeit in Mecklenburg-Vorpommern deutlich intensivieren“, begründet bad-Bundesgeschäftsführerin Andrea Kapp den Schritt. Bislang war das Bundesland vom bad-Hauptstadtbüro in Berlin und der bad-Bundesgeschäftsstelle in Essen betreut worden.



Nun wird Rechtsanwalt Kay-Uwe Nissen als bad-Referent für Mecklenburg-Vorpommern federführend diese Aufgabe übernehmen. Er leitet die Geschäftsstelle in der Grubenstraße 20 und steht den bad-Mitgliedern und Existenzgründern sowie Pflegeeinrichtungen, die an einer Mitgliedschaft interessiert sind, ab sofort mit Rat und Tat zur Verfügung. Zu erreichen ist Nissen unter Telefon 0381 . 2037-131 und der Mail-Adresse k.nissen@bad-ev.de.



„Wir erhoffen uns von der Maßnahme eine verstärkte Präsenz in Mecklenburg-Vorpommern, die einerseits den zahlreichen Mitgliedseinrichtungen zugute kommt und uns andererseits die Möglichkeit gibt, die Vorteile, die mit einer Mitgliedschaft im bad e.V. verbunden sind, stärker als bisher zu kommunizieren“, erklärt Kapp weiter. „Außerdem werden wir mit unserem Engagement darauf drängen, die Situation der Pflegebetriebe in Mecklenburg-Vorpommern zu verbessern, die alle unter dem akuten Pflegefachkräftemangel und dem damit verbundenen Pflegenotstand leiden.“

