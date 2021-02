Die 1&1 Drillisch hat heute die Annahme des Angebots der Telefónica über ein National Roaming bekannt gegeben. 1&1 Drillisch kann zukünftig überall dort, wo sie noch kein eigenes Mobilfunknetz hat, das Netz der Telefónica nutzen.



„Die angekündigte Vereinbarung über National Roaming ist eine gute Nachricht für die Mobilfunkkunden in Deutschland. Die Kooperation ist ein Indiz für die Attraktivität und Dynamik des deutschen Mobilfunkmarktes. 1&1 Drillisch wird der vierte Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland,“ sagt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. „Jetzt ist es an 1&1 Drillisch, den Netzaufbau zu beginnen und die erworbenen Frequenzen effizient einzusetzen.“



Verhandlungen nach Frequenzauktion durch Bundesnetzagentur begleitet



1&1 Drillisch hatte in der Frequenzauktion im Jahr 2019 Nutzungsrechte bei 2 GHz und 3,6 GHz ersteigert. Um unmittelbar bundesweite Dienste anbieten zu können, hatte 1&1 Drillisch National Roaming gefordert.



Die Bundesnetzagentur hatte den etablierten Mobilfunknetzbetreibern in der Frequenzauktion aufgegeben, mit dem Neueinsteiger 1&1 Drillisch über ein National Roaming zu verhandeln. Parallel dazu bestand eine Roaming-Option für 1&1 Drillisch aus dem Verfahren zur Fusion der Netzbetreiber Telefónica und E-Plus bei der Europäischen Kommission.



Die Verhandlungen über ein National Roaming begannen nach der Auktion im Jahr 2019. 1&1 Drillisch hatte die Bundesnetzagentur als Schiedsrichter angerufen. Die Bundesnetzagentur hatte hierzu mehrfach Gespräche mit allen Netzbetreibern geführt, um konstruktive Verhandlungen zu fördern.



Zusammenarbeit von Bundesnetzagentur und Europäischer Kommission



Die Verhandlungen zwischen Telefónica und 1&1 Drillisch wurden durch die Europäische Kommission begleitet. Die Bundesnetzagentur hat dieses Verfahren aktiv unterstützt. Die nunmehr getroffene Vereinbarung zum National Roaming intensiviert die bereits bestehende Kooperation zwischen Telefónica und 1&1 Drillisch. Bereits jetzt vertreibt 1&1 Drillisch Mobilfunkdienste auf dem Netz der Telefónica.



Mit dem Vorliegen einer Roaming-Vereinbarung ist die wesentliche Forderung der 1&1 Drillisch erfüllt. Die Bundesnetzagentur erwartet, dass 1&1 Drillisch schnellstmöglich mit dem Netzaufbau beginnt und die Frequenzen einer effizienten Nutzung zuführt.

