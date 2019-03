Tierisch gute Ideen: Themenheft "Leben mit Tieren in Pflegeeinrichtungen" erschienen

14.03.19

Mit dem GERAS-Preis der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen wurden 2018 Pflegeeinrichtungen und Initiativen ausgezeichnet, die den Alltag von Heimbewohnerinnen und -bewohnern mit Hunden, Katzen, Meerschweinchen, Eseln oder anderen Tieren bereichern.



Um die vielfältigen Ideen und Aktivitäten der Preisträger, aber auch vieler anderer Wettbewerbsteilnehmer zu würdigen und weitere Einrichtungen der stationären Altenhilfe zur Einbeziehung von Tieren zu ermutigen, hat die BAGSO unter dem Titel „Leben mit Tieren in Pflegeeinrichtungen“ ein Themenheft herausgegeben.



„Tiere akzeptieren ‚ihre‘ Menschen bedingungslos, sie haben keine Vorurteile in Bezug auf Altern und körperliche Veränderungen“, beschreiben die Autorinnen Ursula Lenz und Ines Jonas das Erfolgsrezept der sogenannten tiergestützten Interventionen in Pflegeeinrichtungen. Das mit zahlreichen Fotos gestaltete Heft zeigt sehr anschaulich die positiven Wirkungen der tierischen Besucher oder „Mitbewohner“ in den vorgestellten Wettbewerbsprojekten und benennt auch die für Mensch und Tier erforderlichen Rahmenbedingungen.



Mit dem GERAS-Preis zeichnet die BAGSO seit 2016 Menschen und Initiativen aus, die in vorbildlicher Weise dazu beitragen, dass das Leben von Menschen im Alten- und Pflegeheim lebenswerter wird.

Das Themenheft wurde mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellt und kann – auch in größerer Stückzahl – kostenfrei bei der BAGSO bestellt werden. Unter www.bagso.de steht es auch als Download zur Verfügung.

