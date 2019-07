Pressemitteilung BoxID: 758834 (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE))

Traineeprogramm Ökolandbau wird fortgesetzt: Qualifizierter Einstieg in die Ökobranche

Wer sich einen Job als Fach- oder Führungskraft in der Biobranche vorstellen kann, hat weiterhin die Chance auf qualifizierte Förderung: das erfolgreiche bundesweite Traineeprogramm Ökolandbau wird mindestens bis 2021 fortgesetzt. Es bietet Hoch- und Fachhochschulabsolventen beim sogenannten „Training off the job“ vier umfassende Weiterbildungsmodule. Auf den Öko-Feldtagen 2019 wurde nun die Fortsetzung des Ausbildungsprogramms beschlossen.



„Für mich war das Traineeprogramm ganz entscheidend für meine berufliche Lauf-bahn und ein Türöffner für meine bisherige Karriere“, berichtet eine Teilnehmerin aus dem 10. Jahrgang. Das berufsbegleitende Traineeprogramm unterstützt jährlich 25 Nachwuchskräfte dabei, sich praxisnah für Schlüsselpositionen der Bio-Wertschöpfungskette zu qualifizieren. Neben der Vermittlung von Grundlagen der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft und des Projektmanagements wer-den die Trainees insbesondere in ihrer Kooperationskompetenz gestärkt. Hierdurch soll die Kontinuität von Geschäftspartnerschaften in Bio-Wertschöpfungsketten ge-steigert werden.



83 Prozent bleiben in der Biobranche



Seit 2002 wurden 392 junge Menschen in mehr als 130 unterschiedlichen Unter-nehmen der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft im Traineeprogramm ausgebildet. Durchschnittlich verbleiben 83 Prozent der Trainees in der Biobranche und 74 Prozent sogar in ihrem Unternehmen. Dieser Erfolg soll nun fortgesetzt werden.



Deutschland als größter europäischer Absatzmarkt für Bioprodukte bietet zuneh-mend interessante wirtschaftliche Perspektiven in der Biobranche. „Viele junge Menschen suchen Ideen für nachhaltige Lösungsansätze. Einen Ansatz kann hier der ökologische Landbau bieten. Das Traineeprogramm ist eine gute Einstiegsmöglich-keit in die Biobranche und hilft auch den vielen kleinen und mittleren Unternehmen bei einer professionellen Personalentwicklung“, so BLE-Präsident Dr. Hanns-Christoph Eiden, der gemeinsam mit FiBL-Geschäftsführer Dr. Robert Hermanowski auf den Öko-Feldtagen die Verträge unterzeichnete.



Ausbau des E-Learning-Angebots



Ursprünglich als Ausbildungsprogramm für Beratungskräfte entwickelt, wurde es auf Unternehmen der gesamten Branche ausgeweitet. Neu ist nun der digitale Aus-bau des bestehenden E-Learning-Angebotes und die Öffnung für andere Nutzer-gruppen, wie Berufseinsteiger, Lehrkräfte, Schüler und Studenten.



Über das Traineeprogramm Ökolandbau



Das Traineeprogramm ist Teil des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN), initiiert und finanziert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Es wird zurzeit von der FiBL Projekte GmbH durchgeführt.



Weitere Informationen unter https://www.traineeprogramm-oekolandbau.de/.

