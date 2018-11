Bildung trotz Handicap - Sächsische Werkstätten zeigen wie es geht

30.11.18

Über 17.000 Frauen und Männer mit einer Behinderung sind zurzeit in den über sechzig sächsischen Werkstätten für behinderte Menschen tätig. Viele von ihnen haben jeweils zu Beginn bis zu 2 Jahre den Berufsbildungsbereich durchlaufen und berufliche Fertigkeiten erworben. Die Vergleichbarkeit mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes außerhalb der Werkstatt gestaltet sich jedoch meist schwierig. Seit der Einführung der Praxisbausteine – Qualifizierungslehrgänge in den Werkstätten – im Jahr 2014 ist das anders. Mittlerweile können Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung ihre eigenen Kompetenzen so weiterentwickeln, damit später qualifiziertere Arbeiten durchführen und im Einzelfall sogar eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt besser aufnehmen.



„Jeder Mensch wird gebraucht, kein Mensch darf verloren gehen. Deshalb ist es wichtig, in jedem das Talent zu suchen, zu finden und es weiterzuentwickeln. Menschen mit Handicap, die eine Werkstatt besuchen, haben leider nur selten Zugang zum regulären Ausbildungssystem. Das können und dürfen wir uns als Gesellschaft nicht leisten, weil viele von ihnen Kompetenzen und Talente haben. Diese müssen auch für Außenstehende sichtbarer werden. Deshalb unterstützen wir gemeinsam mit unseren Partnern die Frauen und Männer, die wegen eines Handicaps nicht in der Lage sind, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Praxisbausteine sind hierfür ein Teil der Lösung“, erklärt Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit (BA).



Die Praxisbausteine in den sächsischen Werkstätten sorgen für Inklusion und fördern Menschen mit Behinderung sehr individuell. In einzelnen Qualifizierungsmodulen können die Teilnehmer zwischen elf Berufsfeldern wählen und dort einzelne der insgesamt 78 möglichen Praxisbausteine absolvieren. Hierbei gibt es eine große Auswahl an Einsatzmöglichkeiten: Küche und Service, Wäscherei, Montage, Bürodienstleistung, Verpackung/Lager/Logistik, Mediengestaltung, Reinigung, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Keramik und Näherei.



Jede Qualifizierung in Form eines Praxisbausteines endet mit einer Leistungsfeststellung und wird mit einem Zertifikat der Werkstatt und der zugehörigen Kammer bestätigt. Damit werden berufliche Kompetenzen für den Teilnehmer und den künftigen praktischen Einsatz sichtbar.



„Wir sind stolz auf jeden Einzelnen dieser Menschen, die in den Werkstätten ihr Möglichstes geben. In unseren Einrichtungen können wir das wertschätzen und auch unsere Partner sowie Auftraggeber. Bei uns wird niemand abgestempelt. Vielmehr suchen wir bei Jedem die Kompetenzen, die wir weiter ausbauen können. Das gelingt in Sachsen auch sehr gut. Insgesamt an dreißig Werkstätten werden Praxisbausteine angeboten und weitere wollen sich anschließen. Das zeigt, wir sind auf einem guten Weg und investieren in das Wichtigste – nämlich in Menschen“, sagte Thomas Ertel, Leiter der Weißiger Werkstätten und stellv. Vorstand der „Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Sachsen e.V.“.



Hintergrundinformationen: Um ihnen einen Zugang zur beruflichen Bildung zu ermöglichen, hat die Diakonie Sachsen das Projekt "Praxisbausteine" entwickelt. Es soll zu einer zertifizierten beruflichen Bildung auch in Werkstätten verhelfen. Dazu werden anerkannte Ausbildungspläne unterschiedlicher Berufe gemeinsam mit den Kammern (IHK und Handwerkskammer) in einzelne Bildungsmodule gesplittet und zertifiziert. Mit der Entwicklung von Praxisbausteinen, die sich an regulären Ausbildungsberufen orientieren und Teile aus den Ausbildungsrahmenplänen beinhalten, haben junge Menschen so die Möglichkeit, in dem ihnen möglichen Rahmen Teile einer Berufsausbildung zu absolvieren und darüber ein von den Kammern anerkanntes Zertifikat zu erhalten.



Zu den Weißiger Werkstätten: Der Berufsbildungsbereich der Weißiger Werkstätten bietet die Möglichkeit zur beruflichen Bildung gemäß Werkstättenverordnung (WVO). Mit der Anwendung des Konzepts PRAXISBAUSTEIN, der modularen beruflichen Qualifizierung von Menschen mit Behinderung, werden verbindliche Qualifizierungs-Module und Lerneinheiten angeboten, um standardisierte und einheitliche berufliche Qualifizierungsprozesse für Menschen mit Behinderung sicherzustellen. Durch Lehrpläne, die auf den Vorgaben der allgemeinen beruflichen Bildung basieren, wird ein direkter Bezug zu anerkannten Berufsausbildungen hergestellt. Die allgemein anerkannten Bildungsabschlüsse werden in Form von Zertifikaten der zuständigen Kammern ausgegeben. Die Bildungseinheiten werden von qualifiziertem Fachpersonal je Praxisfeld durchgeführt.



Verlauf



Die berufliche Bildung gliedert sich in der Regel in:





Eingangsverfahren zur Diagnostik und Abklärung der Eignung für die Maßnahmen in der WfbM

Berufliche Bildung im Rahmen von zertifizierten Praxisbausteinen in einem oder mehreren Praxisfeldern

Personenzentrierte Förderungen entsprechend der eigenen individuellen Ressourcen

Erprobungsmöglichkeiten auf ausgelagerten Arbeitsplätzen oder in Praktika auf dem 1. Arbeitsmarkt

Begleitende persönlichkeitsfördernde Angebote, sozialpädagogische und psychologische Betreuung





Inhalte



Die berufsfördernden Inhalte werden in verschiedenen Praxisfeldern vermittelt:





Montage

Verpackung, Lager und Logistik

Wäscherei

Metallbearbeitung

Küche und Service

Holzbearbeitung

Keramik

Landschaftspflege



