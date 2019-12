Pressemitteilung BoxID: 780645 (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Sachsen e.V.)

Neue Minister, neue Impulse?

Der BUND Sachsen guckt der neuen Regierung auf die Finger

Heute soll der neue sächsische Ministerpräsident gewählt, die Minister*innen einer neuen Regierung aus CDU, Grünen und SPD vereidigt werden. Der BUND Sachsen wünscht der neuen Ministerriege alles Gute und erwartet mit Blick auf den Koalitionsvertrag zumindest gewisse Fortschritte im Natur- und Umweltschutz.



Felix Ekardt, Landesvorsitzender des BUND Sachsen: „Der Koalitionsvertrag enthält eine Reihe interessanter Ansätze in Bezug auf Natur- und Umweltschutz, im Energie- und im Verkehrsbereich. Um die völkerrechtsverbindlichen Umweltziele beim Klima- und Biodiversitätsschutz einzuhalten, besonders das Nullemissionsziel in allen Sektoren in rund zwei Jahrzehnten, wird die Staatsregierung aber noch deutlich nachlegen müssen. Zu null fossilen Brennstoffen in zwei Dekaden bekennt sich die neue Regierung bislang nicht klar."



Jetzt kommt es darauf an, dass die Minister*innen in ihren Ressorts gemäß Koalitionsvertrag schnell handlungsfähig werden und Fragen wie Verkehrs- und Agrarwende konsequent angehen. So wurde beispielsweise bereits im letzten sächsischen Koalitionsvertrag ein einheitliches Bildungsticket versprochen, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen. „Nur mit Versprechungen kommen wir nicht weiter – die Regierung muss handeln, auch gegen Widerstände, denn in allen Bereichen von der Landwirtschaft über die Energiewende bis hin zum Verkehr tickt die Uhr. Und vor allem muss die Staatsregierung ihre wichtigste Handlungsoption ziehen, die im Koalitionsvertrag kaum vorkommt: Sie muss auf EU-Ebene und Bundesebene Druck für eine ganz andere Umweltpolitik machen, hin zu null fossilen Brennstoffen, null Pestiziden und weniger Tierhaltung. Damit würde man diverse Umweltprobleme wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Gewässerbelastungen oder gestörte Stickstoff-Kreisläufe umfassend angehen können", so Ekardt weiter.



In den kommenden Wochen wird der BUND Sachsen schrittweise einzelne Aspekte des Koalitionsvertrags bei Energie, Verkehr, Naturschutz, Wasser oder im Agrarbereich unter die Lupe nehmen, Gutes und weniger Gutes festhalten und Handlungsempfehlungen geben.

