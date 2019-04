Pressemitteilung BoxID: 748429 (Bund Deutscher Landschaftsarchitekten bdla)

Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis 2019 an Baakenpark Hamburg

Jury vergibt einen Ersten Preis und neun Auszeichnungen / Preisverleihung am 20. September 2019 im Allianz Forum in Berlin

Der Wettbewerb um den Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2019 ist entschieden. Der Erste Preis geht an den „Baakenpark – Sehnsuchtsort in der östlichen HafenCity, Hamburg“, Entwurfsverfasser Atelier LOIDL Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin. Das entschied die Jury am 12. April 2019 in Berlin.



Auf ihrer Sitzung im Deutschen Architektur Zentrum sichteten die elf vom bdla berufenen Preisrichter unter Leitung der Juryvorsitzenden Prof. Inga Hahn, Hahn Hertling von Hantelmann, Hamburg/Berlin, die 35 nominierten Arbeiten, vergaben den Ersten Preis sowie Auszeichnungen in neun Kategorien.



Auszeichnungen gehen an:

Kategorie Öffentlicher Raum als Zentrum – Stadt Landschaft Burg, Burg, Entwurfsverfasser: relais Landschaftsarchitekten Heck Mommsen PartGmbB, Berlin.



Kategorie Wohnumfeld und Kategorie Pflanzenverwendung – HafenGold Offenbach. Außenanlagen Wohnensemble Hafeninsel, Entwurfsverfasser: club L94 Landschaftsarchitekten, Köln.



Kategorie Natur und Landschaftserleben – Magie von Licht und Schatten – der Kurwaldpark in Bad Lippspringe, Entwurfsverfasser: A.W. Faust, Sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin.



Kategorie Sport, Spiel, Bewegung – Volmepark, Kierspe, Entwurfsverfasser: Franz Reschke Landschaftsarchitekten, Berlin.



Kategorie Junge Landschaftsarchitektur – Naturkabinett & Jahresbaumgarten, Dechow, Entwurfsverfasser: Paul Giencke, gm013 Landschaftsarchitektur, Berlin.



Kategorie Landschaftsarchitektur im Detail – Rathausumfeld Wedding, Berlin, Entwurfsverfasser: Sofia Petersson, Moritz Schloten, ANNABAU Architektur und Landschaft GmbH, Berlin.



Kategorie Internationale Projekte – Koningin Julianaplein, Vaals/Niederlande, Entwurfsverfasser: club L94 Landschaftsarchitekten, Köln.



Kategorie Arbeitsumfeld – Arbeitsboulevard – OTTO-Space, Hamburg-Bramfeld, Entwurfsverfasser: WES LandschaftsArchitektur, Hamburg.



Der Wettbewerb

Es ist der inzwischen 14. Wettbewerb seit der ersten Auslobung im Jahr 1993. Gegenstand ist eine sozial und ökologisch orientierte Siedlungs- und Landschaftsentwicklung sowie eine zeitgemäße Freiraumplanung. Derzeit werden unter großen Anstrengungen vorhandene Infrastrukturen den veränderten Bedingungen – urbanes Wachstum, Entleerung ländlicher Regionen, Klimaveränderungen, Energiewende, ökonomische Herausforderungen – angepasst, ganze Systeme umgebaut. Für die Entwicklung und Realisierung dieser neuen Systeme ist ein grundsätzliches Umdenken auf allen Planungsebenen erforderlich. „Grüne Infrastruktur“ wurde zum Sinnbild für die Bedeutung der Grün-, Freiraum- und Landschaftsplanung für die Daseinsvorsorge, für multifunktionale Qualifizierung und Gestaltung von Grünräumen.



Die Preisverleihung

Die Ehrung erfolgt im Rahmen einer abendlichen Festveranstaltung am Freitag, 20. September 2019, im Allianz Forum in Berlin. Der Auslober bdla und die Förderer des Wettbewerbs erwarten rund 400 Gäste, die der Zeremonie in der Rotunde nahe dem Brandenburger Tor beiwohnen. Festredner des Abends ist beliebte ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Der Dipl.-Meteorologe und TV-Moderator hinterfragt „Klimawandel – Gute Aussichten für morgen?!“.

Der bdla präsentiert die ausgezeichneten Arbeiten in einer Ausstellung und veröffentlicht eine Wettbewerbsdokumentation.



Die Förderer

Der Wettbewerb Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis 2019 wird gefördert von

Bruns-Pflanzen-Export GmbH & Co. KG, Bad Zwischenahn

ComputerWorks GmbH, Lörrach

Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG, Heuchelheim

Runge Bänke, Bissendorf

smb seilspielgeräte manufaktur, Berlin

Allianz Umweltstiftung, Berlin

Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau BGL, Bad Honnef

NürnbergMesse / GaLaBau, Nürnberg

GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Berlin



Die Ergebnisse des Wettbewerbs sind auf den Webseiten landschaftsarchitektur-heute.de und deutscher-landschaftsarchitektur-preis.de zusammengefasst.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (