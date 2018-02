Zahnbonusheft statt Jugendverbandsarbeit?

Von „die Zukunft beginnt in den Köpfen“ und „mehr Demokratie wagen“ ist im Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU nicht wirklich viel zu finden. Wer Zukunft für einen modernen demokratischen Staat in einem starken Europa möchte, muss junge Menschen - die größte Stärke Deutschlands - in den Mittelpunkt stellen und daraus Politik entwickeln. Zukunft und Aufbruch, Teilhabe und Perspektive machen sich an den Inhalten, nicht an den Personen fest. - Und die sind in dem Papier nicht erkennbar. Was da auf dem Tisch liege, sei in Teilen vergreist und konzeptlos, schätzt der Bund der Deutschen Landjugend (BDL) e.V. ein.



Es sei bezeichnend, dass sich weder in noch zwischen den 8370 Zeilen des Koalitionsvertrags ein klares Bekenntnis zur Jugend als Chance und Potenzial der Gesellschaft findet. „Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass sie wie eine Lebensphase behandelt wird, mit der man sich zwar zwangsweise abgeben muss, weil sie ab und zu Probleme macht, die aber schnell vorbeigeht und aus der auch nur ein vernachlässigbarer Anteil an Wählerstimmen kommt“, stellt der BDL-Bundesvorsitzende Sebastian Schaller schockiert fest. Entgegen aller Ankündigungen sage der Vertrag zu Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit nichts, sondern beschränke sich auf unverbindliche Aussagen und Wortwolken.



„Kam Jugend in der letzten Legislaturperiode schon zu kurz, sind die Aussichten nun noch düsterer“, so der Vorsitzende des größten Jugendverbandes im ländlichen Raum. „Die Entwicklung eigener Ideen, das Heranwachsen zu selbstbestimmten und vor allem verantwortungsvollen Persönlichkeiten, die bereit sind, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, scheint nicht im Interesse der künftigen Regierung zu liegen“, urteilt er nach der Lektüre des 177 Seiten starken Koalitionsvertrags.



Ja, Jugendliche tauchen auf, doch nicht um die Lebensphase Jugend an sich zu stärken, sondern sie werden zum Instrument gemacht: „Jugendliche sollen im Rahmen von Gesundheitsvorsorge und Prävention stärker berücksichtigt werden, sie sollen internationalisiert werden, sie sollen für den Arbeitsmarkt gut vorbereitet und vor Gefahren des Internets geschützt werden… - Alles sicher gut gemeint und für das Funktionieren unserer Gesellschaft notwendig“, umreißt Sebastian Schaller das Problem knapp. „Vergessen wird dabei aber, dass die Grundlage dafür das Vertrauen in die junge Generation und die Förderung von Eigenverantwortung junger Menschen, echte Beteiligung und Teilhabe an einem Miteinander der verschiedenen Generationen auf Augenhöhe sind“, so der BDL-Bundesvorsitzende.



„Das ist nicht nur bitter, sondern auch sträflich. Erst recht, wenn unser Eindruck, dass ältere Wähler im Vertrag vergleichsweise sehr stark bedacht werden, von Experten bestätigt wird“, sagt Sebastian Schaller. Fachleute des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und des Instituts zur Zukunft der Arbeit schätzten ein, dass Haushalte mit über 65-Jährigen finanziell besonders von den Vorhaben der Großen Koalition profitieren. Diese Wählergruppe machte bei den Bundestagswahlen 2017 bereits mehr als ein Drittel aller Wähler aus. Nur 15 Prozent der Wahlberechtigten waren unter 30 Jahren.



Noch während der Koalitionsverhandlungen hieß es, dass letztere und Jugendverbände künftig stärker gefördert würden. „Familien und Kinder im Mittelpunkt heißt es in der Überschrift des Vertrags, für Senioren gibt es ein eigenes Unterkapitel. Nur: Wo bleibt Jugend“, fragt Sebastian Schaller enttäuscht. Es gebe zwar einen Abschnitt zu Eigenständiger Jugendpolitik, doch der sei höchstgradig unverbindlich.



„Ich hab genug vom Wollen. Ich erwarte ein Werden, wenn es um die Förderung von Jugendlichen und deren selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Engagement geht“, fordert der BDL-Bundesvorsitzende, der gut 100.000 junge ehrenamtlich Aktive aus den ländlichen Räumen hinter sich weiß. Die Absichtserklärung sei zu lapidar, zu unkonkret. Das werde insbesondere im Vergleich mit anderen Passagen und Themen deutlich. „Keine Spur von der für die Gesellschaft so wichtigen Jugendverbandsarbeit; dafür wird die künftige Handhabung des Zahnbonushefts thematisiert“, macht der junge Mann das Missverhältnis deutlich.



„Angesichts solch kleinteilig festgelegter Absprachen im Koalitionsvertrag kann das nicht am Platz gelegen haben“, kritisiert Sebastian Schaller scharf. Woran aber dann? Das wüssten er und die Landjugendlichen, die er vertritt, gern. Sie wollen wissen, was aus den Wahlversprechen, die Jugend als wichtigen Partner statt als Objekt betrachten, geworden ist. „Wir erwarten von der künftigen Bundesregierung ein klares Ja zu Jugend und ein klares Ja zur stärkeren Förderung der Jugendverbandsarbeit. Das sind zwei Bekenntnisse, denen unbedingt auch Taten folgen müssen“, fordert der BDL-Bundesvorsitzende.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren