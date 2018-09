Kalender "Hanse Sail Rostock 2019" jetzt auch im Online-Shop

Motive, die zum Träumen und Mitsegeln einladen, zieren den Monatskalender des Traditionssegler-Treffens Hanse Sail. Neben voll geblähten Segeln zeichnet sich der Kalender 2019 durch ungewöhnliche Perspektiven aus, welche die Dimensionen der Großsegler und die liebevollen Details der maritimen Schönheiten in den Fokus stellen.



Majestätisch präsentieren sich das russische Vollschiff „Mir“ im blauen Meeresspiegel, „Amerigo Vespucci“ mit glänzender Galionsfigur und die „Mercedes“ im Feuerwerksregen zwischen den Warnemünder Molenköpfen. Weiße Segel vor blauem Himmel – jeder Monat des Kalenders macht Lust auf Urlaub und Abenteuer. Wo die meisten der abgebildeten Schiffe im Original bewundert werden können, verrät das Titelbild: auf der Hanse Sail in Rostock.



Die Bilder stammen von bekannten Fotografen der internationalen Segelszene, darunter der Engländer Max Mudie, der Hamburger Herbert Böhm und der Leipziger Lutz Zimmermann



Den „Hanse Sail Kalender 2019“ gibt es für 14,90 Euro im Online-Shop der Hanse Sail, im Büro Hanse Sail (Warnowufer 65), in den Tourist-Infos Rostock und Warnemünde, im gut sortierten Buch- und Zeitschriftenhandel sowie an Tankstellen der Region. Bestellungen sind auch unter Tel. (0381) 381 29 70 möglich.



Informationen zum Kalender „Hanse Sail Rostock 2019“

Monatskalender

Format 50,0 x 23,0 cm

Spiralbindung

14,90 Euro

ISBN 978-3-00-057870-0

Direktlink zum Kalender: https://www.rostocker-fanshop.de/produkt/kalender-hanse-sail-2019/

