7. Handwerkspreis der Bürgschaftsbanken: Elektro Schneider GmbH auf zweitem Platz

13.03.19

Das Elektro- und Systemhaus macht alles, was mit Elektroinstallation und Informationstechnik zu tun hat. Unterstützt von der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg ziehen alle fünf Standorte bald in einen ressourceneffizienten Neubau mit selbst entwickeltem Energiemanagementsystem. Das überzeugte auch die Jury des Handwerkspreises der Bürgschaftsbanken und zeichnete das Unternehmen mit dem zweiten Platz aus.



Heute überreichten ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer, der VDB-Vorsitzende und Vorstand der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg Guy Selbherr, die Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundeswirtschaftsministerium, Dr. Sabine Hepperle sowie der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf der Internationalen Handwerksmesse den 7. Handwerkspreis der Bürgschaftsbanken. Auf den zweiten Platz kamen Florian und Ludwig Schneider aus Kißlegg, die sich riesig über die Auszeichnung freuten: „Ich bin so stolz auf mein Team und das, was wir als Unternehmen in den letzten 100 Jahren erreicht haben. Wir werden natürlich weiter vorangehen und die Welt um uns herum mit sicheren Netzen und modernen Gebäuden innovativ digitalisieren“, betont Schneider junior.



Schon seit vielen Jahren arbeitet die Elektro Schneider GmbH digital. Der Neubau wird smart gesteuert, Rechner, Produktion, Gebäude und Lager sollen mit selbst programmierten Schnittstellen vernetzt werden. Dann regelt das von Geschäftsführer Florian Schneider selbst programmierte Gebäudeleitsystem auch Zugänge.



Ein weiterer Aspekt, der die Jury überzeugte, ist das soziale Engagement des Unternehmens: So hat es beispielsweise einen syrischen Flüchtling als Bauhelfer eingestellt.



„Bürgschaftsbanken und Handwerk verbindet eine lange Tradition. Jede vierte Bürgschaft wird bundesweit für einen Handwerksbetrieb ausgereicht. Immer mehr Handwerker digitalisieren ihr Geschäftsmodell und machen es so fit für die Zukunft. Bei allen Vorhaben können die Bürgschaftsbanken Kreditspielräume durch zusätzliche Sicherheiten bieten“, betont Guy Selbherr. „Wir freuen uns sehr für die Elektro Schneider GmbH und die anderen drei Gewinner.“



Für den Handwerkspreis nominiert werden erfolgreiche Unternehmen, die in den letzten drei Jahren mit einer Bürgschaft gefördert wurden. Die Vorschläge kommen von den deutschen Bürgschaftsbanken. Die Jury besteht aus Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums sowie von Handwerk und VDB.



Mehr dazu unter www.vdb-info.de

