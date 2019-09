Pressemitteilung BoxID: 767913 (Bühne am Schardthof)

Musical-Casting für Krimi-Musical in Essenbach

Verein sucht Sänger, Tänzer und Schauspieler

Am 6. Oktober (Ankommen ab 14.30 Uhr, Beginn 15 Uhr, Dauer ca. drei Stunden) lädt die Musicalformation „Go-Musica“ des gemeinnützigen Essenbacher Vereins „MUT-Musik und Tun“ interessierte Teilnehmer zum Casting in die „Bühne am Schardthof“ (Schardthof 1, Essenbach) ein. Gesucht wird die Besetzung von verschiedenen Rollen für die Aufführung des Krimi-Musicals „Schatten über Manderley“ auf Basis des Hitchcock-Klassikers „Rebecca“, das am 3. und 4. April 2020 in Essenbach aufgeführt werden wird. Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich die Vorstellungen der Musicalgruppe „Go-Musica“ aneinander: Shows wie „Sei hier Gast“, „König der Narren“ oder „Die Leichenbraut“, aber auch Musicalkurzbeiträge z.B. bei privaten Feiern erfordern viel Engagement und Begeisterungsfähigkeit. Parallel dazu entwickeln die Kreativköpfe des Vereins immer neue Ideen und planen weitere Produktionen. Noch dieses Jahr auf die Bühne kommen das „fantastische“ Musicalprojekt „Zauberhafte Hexen“ (am 25. und 26. Oktober auf der Theaterbühne des Vilserwirt in Altfraunhofen) bzw. in der „Bühne am Schardthof“ die spannende Musicalaufführung „Zellenblocktango“ am 15. und 16. November. Für musicalbegeisterte Sänger, Schauspieler und Tänzer birgt diese Arbeitsweise die Möglichkeit, das Go-Musica-Team zeitnah zu verstärken und schon nach wenigen Wochen mit anderen auf der Bühne zu stehen. Voraussetzungen: ein Mindestalter von 14 Jahren und die Lust darauf, sich künstlerisch weiter zu entwickeln. Dabei ist es zweitrangig, ob man Newcomer ist oder bereits über Bühnenerfahrung verfügt: Jeder bekommt die Chance zu zeigen, welches Potenzial in ihm steckt, egal ob Sänger, Schauspieler oder Tänzer. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und Turnschuhe/Schläppchen. Für Schauspiel und Tanz ist keine besondere Vorbereitung erforderlich. Sänger bringen ihre Songtexte und Playbacks auf USB-Stick, Smartphone und CD mit. Wer sich ein Bild von der Gruppe machen will, schaut am besten bei Facebook oder auf die Website der Gruppe www.go-musica.de sowie bei Instagram unter buehne.am.schardthof. Bei Interesse gibt es weitere Infos und die Möglichkeit der Voranmeldung bei Antonio D’Auria unter Tel. 0151-253 233 73 bzw. per Email an go.musica@gmx.de.

